Energia: Governo quer reduzir luzes decorativas no Natal

Todos nós assistimos à escala de preços da energia devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse sentido, são necessárias políticas extraordinárias para tempos incertos e difíceis.

O Governo português quer reduzir luzes decorativas no Natal e edifícios menos quentes, para poupar luz e gás.

Energia: Governante diz que se tratam de "medidas simples e intuitivas"...

O ministro Duarte Cordeiro garantiu que até ao final do ano será possível uma poupança energética adicional de 5% com as medidas aprovadas em Conselho de Ministros. No entanto, o governante diz que se tratam de "medidas simples e intuitivas".

Segundo refere o Jornal de Negócios, fazem parte medidas como "desligar a iluminação interior e exterior quando os estabelecimentos não estão a funcionar, reduzir as luzes decorativas em épocas festivas, como o Natal que se aproxima, e em horários tardios, a partir das 24h por exemplo, e também a redução das temperaturas a partir do uso de gás natural nos edifícios". Duarte Cordeiro deu como exemplo as piscinas municipais e outros equipamentos que são fortemente aquecidos.

Quanto à limitação de horários para os estabelecimentos comerciais, o governante disse que não há para já nenhuma decisão nesse sentido neste pacote de medidas.

Portugal já reduziu 20% do consumo de gás (excluindo a produção de energia elétrica) desde o início do ano, sendo uma das metas deste plano de poupança energética reduzir ainda mais 5% até ao final do ano. O governante, frisou, no entanto, que para já o objetivo é chegar a "compromissos" e só se necessário haverá uma decisão coerciva de redução dos 7% acordados com a Comissão Europeia, revelou o ministro.

Para apresentar estas medidas, o Governo pediu à Agência para a Energia (ADENE) para reunir um conjunto de sugestões de várias entidades, que resultou depois na proposta de Plano de Poupança de Energia e Eficiência Hídrica apresentada hoje ao Governo e sujeita a aprovação em Conselho de Ministros.