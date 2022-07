Aquecimento global pode ser combatido e foi a pandemia que o comprovou

Não é novidade e os especialistas que estudam o clima têm vindo a alertar de forma cada vez mais frequente: é fulcral diminuir as emissões de dióxido de carbono e controlar o aquecimento global e as suas consequências. Aparentemente, a pandemia mostrou que isto é efetivamente possível…

Os cientistas sugerem testar as possibilidades para combater um fenómeno que já consideramos irreversível.

Durante a pandemia pela COVID-19, e por acidente, o mundo conseguiu reverter algumas das consequências mais desoladoras do aquecimento global provocado, em grande medida, pelo excesso de emissões de dióxido de carbono. Enquanto o mundo esteve isolado, a natureza deu de si e recuperou a saúde que, aparentemente, a atividade humana lhe havia tirado.

De acordo com o Science Alert, um novo estudo publicado na Nature Geoscience revela que, em 2020, as emissões globais de dióxido de carbono diminuíram 6,3 %. Essa queda é o “maior declínio anual absoluto das emissões”. Maior do que a “diminuição das emissões durante a crise financeira de 2009 e ainda maior do que a diminuição no final da Segunda Guerra Mundial”, segundo o professor associado Zhu Liu e os colegas da Tsinghua University.

Então, foi através desse cenário que fomos encontrando a partir da televisão de casa que os investigadores perceberam que é realmente possível reduzir as emissões globais de dióxido de carbono e combater o aquecimento global.

Não desejando, obviamente, uma outra pandemia, os investigadores acreditam que podem ser feitas mudanças equivalentes, de forma direcionada e controlada, por forma a reduzir o valor das emissões globais anuais. Por exemplo, os especialistas sabem que um dos fatores que mais contribuiu para a redução registada foi a diminuição massiva dos transportes. Portanto, há já fundamento e evidência para a concretização de alternativas.

É uma grande demonstração de que é possível reduzir as nossas emissões, só precisamos de escolher a forma como o vamos fazer. Não são apenas os indivíduos que fazem a sua parte para reduzir o quanto viajam - esse tipo de coisas não são as soluções. Precisamos de uma transição planeada na sociedade para implementar as mudanças que são necessária

Disse Nerilie Abram, cientista do clima na Australian National University à Australian Broadcasting Corporation, sugerindo que, embora implique um esforço gigante, a adoção de opções mais sustentáveis poderá trazer grandes benefícios no combate do aquecimento global.

