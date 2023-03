Netflix vai ter documentário sobre o Pornhub e o mundo da pornografia. Veja o trailer

A Netflix vai estrear um documentário sobre tudo aquilo que envolve uma das máquinas da pornografia mais poderosas no mundo, o Pornhub. O documentário vai estrear este mês e o trailer já revela um pouco os temas abordados, incluindo a questão do tráfico sexual.

A Netflix lançou um trailer do documentário Money Shot: The Pornhub Story, um documentário sobre o Pornhub, que não deixa de ser um concorrente da própria Netflix.

O documentário vai ter entrevistas com artistas, ativistas e ex-funcionários da empresa, e promete mergulhar em muitos dos escândalos e sucessos do Pornhub ao longo de quase 16 anos de existência.

Pelo trailer fica claro que serão abordadas as questões de exploração e tráfico sexual, bem como as acusações pornografia não consensual de que é acusado. Recorde-se que o proprietário do Pornhub, MindGeek, enfrentou um processo por alegada monetizarão de pornografia infantil e, em 2020, o site removeu todos os uploads de utilizadores não verificados.

Há ainda uma abordagem à forma como estes artistas são discriminados em plataformas populares de redes sociais, com muitos a perderem o acesso às suas contas. Aliás, o próprio Pornhub está bloqueado do Instagram ou YouTube, o que, segundo os críticos, este é um ataque à pornografia e à própria ideia de auto-expressão.

O documentário intitulado de Grande Plano: A História do Pornhub, (do original Money Shot: The Pornhub Story, estreia a 15 de março. Poderá definir aqui um lembrete.