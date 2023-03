Electronic Arts despede mais 200 funcionários de Apex Legends através de Zoom

Ultimamente temos assistido a uma onda de despedimentos no setor tecnológico que afetam quem trabalha até mesmo nas mais poderosas marcas como a Microsoft, Google, Amazon, entre outros. Agora, as últimas informações indicam que a criadora Electronic Arts despediu mais 200 funcionários do jogo Apex Legends através da plataforma Zoom.

Electronic Arts despede mais 200 pessoas via Zoom

De acordo com as últimas informações vindas de fontes ligadas à indústria dos jogos, a Electronic Arts demitiu agora mais 200 funcionários ligados ao jogo Apex Legends, o battle-royale criado pela Respawn Entertainment. Os detalhes indicam que foram mais de 200 os funcionários, nomeadamente testers de controlo de qualidade, a operar no escritório da empresa em Baton Rouge, Los Angeles, demitidos durante uma videochamada na plataforma de vídeo, sem estarem a contar.

As fontes revelaram ao canal Kotaku que esses trabalhadores estavam a trabalhar no jogo e receberam um convite para participarem numa reunião através do Zoom. Segundo três fontes, que optaram pelo anonimato, a administração das instalações em Baton Rouge demitiu praticamente toda a equipa de testes.

O jogo está a ser um verdadeiro sucesso, o que contribuiu para que os trabalhadores não colocassem a hipótese de um despedimento em massa em breve. De acordo com os dados da Steam Charts, Apex Legends conseguiu juntar na última hora (desde a altura em que escrevo este artigo) um total de 528.756 jogadores em simultâneo, sendo que o pico máximo já alcançado foi de 624.473 jogadores.

As fontes adiantaram que "a notícia aparentemente foi um choque não apenas para quem foi demitido, mas também para os supervisores a tempo inteiro. Não foram informados com antecedência nem tiveram tempo para se prepararem. Os afetados aparentemente só foram autorizados a levar os seus pertences pessoais no escritório sob supervisão de segurança. Eles vão receber uma indemnização de 60 dias, embora esse valor não cubra a duração dos contratos de muitas pessoas".