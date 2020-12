Foi no decorrer da semana passada que a empresa dona do Pornhub se viu obrigada a alterar algumas práticas de utilização depois de ter sido confrontada com acusações de promoção de crimes sexuais, principalmente contra menores, a troco de dinheiro.

Depois de ter bloqueado o donwload de conteúdos a alguns utilizadores, foi a vez de remover os vídeos enviados por utilizadores não verificados.

O The New York Times publicou um artigo extenso dedicado ao negócio de milhões do Pornhub, assente em práticas criminosas. The Children of Pornhub ou, em português, Os filhos do Pornhub começa por questionar desde logo o motivo pelo qual o Canadá permite que a empresa lucre com vídeos de exploração e agressão.

Pornhub elimina vídeos de utilizadores não verificados

Depois desta acusação, a empresa viu-se obrigada a avançar com algumas alterações importantes. A plataforma terminou com a possibilidade de grande parte do conteúdo deixar de estar acessível para fazer download. Exceto para “downloads pagos dentro do Programa Modelo verificado”.

Além disso, as mudanças iriam refletir-se também ao nível dos uploads. Esta possibilidade passa a estar apenas do lado de utilizadores verificados.

Agora, grande parte do conteúdo já disponibilizado por utilizadores não verificados foi também desativado da plataforma.

Como parte da nossa política de proibição de uploaders não verificados, agora também suspendemos todo o conteúdo enviado anteriormente que não foi criado por parceiros de conteúdo ou membros do Model Program. Isso significa que cada parte do conteúdo do Pornhub é de uploaders verificados, um requisito que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat e Twitter ainda precisam instituir.

Estas são algumas das palavras que podem ser assim lidas no blog da comunidade Pornhub.

Leia ainda: