PornHub enfrenta processo por alegadamente hospedar vídeos de sexo não consensual

A empresa proprietária de um dos maiores portais de pornografia do mundo, a MindGeek, enfrenta um processo judicial por alegadamente hospedar vídeos de sexo não consensual. A empresa é acusada por dezenas de mulheres que dizem que o site de pornografia lucra com vídeos publicados sem o seu consentimento.

No final do ano passado, a plataforma de vídeos para adultos havia bloqueado o download de conteúdos a alguns utilizadores, e removeu vídeos enviados por utilizadores não verificados.

PornHub debaixo de fogo por lucrar com vídeo de violações

Dezenas de mulheres estão a processar a empresa proprietária do PornHub, a MindGeek, por supostamente comandar uma “empresa criminosa clássica” que conscientemente lucra com vídeos que retratam violações, abuso sexual infantil, pornografia de vingança e outros atos sexuais não consensuais, de acordo com um processo conjunto aberto na quinta-feira.

Segundo informações, a ação civil foi apresentada num Tribunal Distrital dos Estados Unidos em nome de 34 supostas vítimas de pornografia infantil, violação e tráfico de pessoas. As mulheres acusam o PornHub de lucrar com vídeos publicados sem o seu consentimento, de acordo com um comunicado dos seus advogados.

Este é um caso sobre violação, não pornografia.

Diz a denúncia.

A empresa der advogados que representa as vítimas exige uma indemnização pelos efeitos “devastadores” que esta exploração deixou sobre as vítimas. Além disso, querem também que seja um ato de proteção a “milhares de outras vítimas” de futuras explorações.

O processo também exige que a MindGeek adote políticas mais rígidas para garantir que apenas vídeos consensuais sejam permitidos nas suas plataformas daqui para frente. A MindGeek possui mais de 100 sites pornográficos, incluindo PornHub, RedTube e YouPorn, que coletivamente trazem 3,5 mil milhões de visualizações por mês, disse a empresa.

MindGeek refuta as acusações

Por sua vez, a MindGeek negou as acusações do processo. Numa declaração a vários meios de comunicação na quinta-feira, o PornHub disse que analisa e investiga a reclamação como parte do seu procedimento padrão porque tem “tolerância zero para conteúdo ilegal e investiga qualquer reclamação ou alegação feita sobre o conteúdo nas suas plataformas”.

A declaração passou a dizer que o PornHub já tem medidas rigorosas em vigor para detetar e remover este tipo de conteúdo. Isso inclui uma proibição geral de uploads de utilizadores não verificados, uma política instituída pela primeira vez em dezembro que viu milhões de vídeos removidos da plataforma.

Não é a primeira vez que MindGeek enfrenta reclamações sobre a sua biblioteca de dezenas de milhões de vídeos pornográficos. A MasterCard, Discover e Visa cortaram relações com o PornHub em dezembro, após uma reportagem do New York Times que acusava o site de armazenar material não consensual e muitas vezes ilegal.

O PornHub negou estas alegações na época e, desde então, lançou uma série de atualizações nas suas políticas de moderação, sistemas de deteção e regras de verificação.