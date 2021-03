Xiaomi confirma entrada no mercado dos elétricos

A Xiaomi possui um vasto catálogo de produtos, desde os smartphones, computadores e televisões, até às smartbands, auriculares e dispositivos inteligentes para a casa. Se isto não era já suficiente, a marca confirma agora que vai entrar no mercado dos carros elétricos.

O plano está traçado para 10 anos e envolverá 10 mil milhões de dólares de investimento.

Xiaomi investirá $10 mil milhões

Há uns dias, falamos-lhe de um possível Mi Car na mira da Xiaomi. Embora tenha esclarecido que não seria para já, parece que vai mesmo existir um carro elétrico com a assinatura da marca chinesa.

Sobre um relatório anterior, a Xiaomi confirmou que irá iniciar um negócio de carros elétricos. Este que representará um investimento inicial de 1,5 mil milhões de dólares e, e ao longo dos próximos 10 anos, 10 mil milhões de dólares.

Embora ainda não se saiba onde o carro elétrico estará disponível para compra, a empresa escreveu num relatório que será criada uma “subsidiária para operar um negócio de carros elétricos inteligentes”.

Mercado dos elétricos na China concorrido

Conforme informa a Bloomberg, a Xiaomi só começou a explorar a ideia há alguns meses, tendo tomado a decisão nas últimas semanas.

Assim como já acontece com a produção de smartphones, a empresa irá, alegadamente, recorrer a outsourcing. Isto é, subcontratar fabricantes para se dedicarem aos seus veículos, ainda que, segundo esclareceu, não irá contactar nenhum fabricante de automóveis tradicional.

Com a Huawei a ter dificuldades na produção, por toda a situação com os EUA, a Xiaomi ganhou caminho e tornou-se a marca de smartphones que mais rápido cresceu na China. Esse sucesso poderá estar na base da ambição de se juntar agora ao mercado dos elétricos.

Então, a empresa junta-se a uma corrida para a qual marcas como a própria Huawei e a Baidu, por exemplo, já anunciaram ter planos. No entanto, o desafio é claro, uma vez que o mercado chinês no segmento dos elétricos está muito concorrido e no qual, para já, lideram as empresas nacionais.

