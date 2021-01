Volkswagen quis comprar a Tesla, mas Elon Musk rejeitou a oferta

A Tesla tem tido um desempenho único nos últimos anos. Para além de apresentar carros elétricos únicos e que moldam o mercado, também a sua prestação em bolsa tem sobretudo mostrado que é um ativo muito apetecível e muito interessante.

Foram várias as situações em que esta marca esteve acessível a outras empresas, o que poderia mudar o seu futuro. A mais recente que foi conhecida veio da Volkswagen, que terá tentado comprar a Tesla em 2013. A recusa de Elon Musk deitou por terra o negócio.

Tesla é ativo interessante para qualquer marca

Para além de criar as suas propostas, a Tesla tem certamente impulsionado o mercado a apresentar propostas de carros elétricos, para serem competitivas. A vontade de incorporar a marca noutra fabricante será grande e isso mudaria isso certamente toda a oferta.

Foi precisamente isso que a Volkswagen terá tentado fazer em 2013, depois de um dos seus responsáveis máximos ter realizado um simples test-drive a um Model S, a oferta da marca na altura. Falamos de Ferdinand Piëch, uma das figuras de proa da marca alemã.

Volkswagen quis comprar fabricante americana

Após experimentar o Model S, Ferdinand Piëch terá ficado surpreendido com o que este oferecia e com o que a Tesla teria já conseguido obter. A sua reação foi imediata e decidiu que a Volkswagen teria de comprar a Tesla de imediato.

Mesmo contra a vontade de Martin Winterkorn, o CEO da Volkswagen na altura, e de outros elementos, a tentativa de compra acabou por tomar forma. Depressa foi reunido um grupo de banqueiros e advogados para apresentar uma proposta a Elon Musk.

Carros elétricos eram mais valia importante

O problema foi que mesmo com toda esta vontade e com uma proposta que deveria ser certamente elevada, o negócio simplesmente não aconteceu. A nega veio do próprio Elon Musk, que recusou a venda da Tesla ao grupo alemão.

Caso este negócio tivesse acontecido, a Volkswagen teria certamente conseguido um feito. A Tesla valia na altura 16 mil milhões de dólares em bolsa e hoje esse valor atinge já os 590 mil milhões. Curiosamente, recentemente foi revelado que a marca poderia ter sido vendida à Apple, por um décimo do valor atual.