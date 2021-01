O WhatsApp é um dos serviços de mensagens mais usados na Internet. Simples de usar e com muitas possibilidades, dá aos utilizadores as funcionalidades necessárias para comunicarem com os seus contactos de forma segura e com tudo o que estes precisam.

Importa por isso saber usar esta ferramenta da melhor forma, para assim tirar ainda mais dela. As opções estão lá, mas nem sempre visíveis ou claras. Assim, veja as melhores dicas para usar melhor o WhatsApp e tudo o que oferece.

Ao longo do último ano trouxemos muitas dicas e opções que podem e devem usar no WhatsApp. Estas foram surgindo ao longo do tempo e fazem parte das muitas novidades que foram sendo apresentadas, em especial nas versões móveis da app deste serviço.

#1 – Mensagens que se destroem mais tarde

Uma das principais novidades do WhatsApp em 2020 foi a chegada das mensagens que se destroem. Estas permitem ser enviadas e mais tarde, forma automática, são removidas e eliminadas de forma permanente e irrecuperável por qualquer utilizador.

Este modo pode ser ativado diretamente em qualquer conversa e por qualquer utilizador. Depois, e ao fim de 7 dias, as mensagens são simplesmente apagadas e desaparecem para sempre. Caso sejam captadas imagens ou descarregados ficheiros, esse histórico fica, mas o utilizador é sempre alertado.

#2 – Agendar mensagens para mais tarde

Apesar de não ser uma opção nativa, existe no WhatsApp a possibilidade de serem agendadas mensagens. Estas seguem para os destinatários mais tarde, sempre à hora marcada e sem qualquer interrupção por parte de ninguém.

Para ter esta funcionalidade basta instalar a app Wasavi e depois usar. As mensagens são escritas antecipadamente e depois agendadas para o momento pretendido. Caso se arrependam, podem sempre editar ou eliminar o que foi escrito anteriormente.

#3 – Ganhar espaço no smartphone

Não é simples gerir o espaço disponível num smartphone, em especial nos que têm menos armazenamento. Sendo o WhatsApp um local que pode ser inundado de imagens, vídeos e até outros ficheiros, importava melhorar esta área de gestão.

Esse foi mais um objetivo conseguido em 2020 e está agora muito melhor de usar, com muitas mais opções e filtros. A vantagem desta melhoria é a mais óbvia de todas, sendo mais fácil encontrar ficheiros grandes ou de um determinado tipo.

#4 – Pesquisa do WhatsApp está melhor

Também na pesquisa do WhatsApp houve melhorias bem visíveis e úteis. Se até há pouco tempo apenas conseguíamos procurar e encontrar elementos de texto, esta foi melhorada e muitas opções estão agora disponíveis para ser usadas.

Tornou-se simples misturar pesquisas de texto com ficheiros e assim encontrar diretamente o que é procurado. Sim, é possível pesquisar por ficheiros de áudio onde o nome tem Pplware ou gifs com o nome Trump, de um utilizador específico.

#5 – Silenciar grupos muito ativos

Uma das mais-valias do WhatsApp são os grupos, onde os utilizadores conversam de forma aberta e sem limites. Infelizmente estes podem também ser demasiado intensivos, com alertas constantes e com conversas que nem sempre interessam aos utilizadores.

O WhatsApp já dá ao utilizador o controlo absoluto sobre estes grupos e as suas notificações, podendo estas ser desativadas. Claro que o utilizador controla por completo este elemento e pode escolher quanto tempo está desligado, podendo simplesmente ser para sempre.

Estas são apenas 5 dicas importantes para tirar ainda mais do serviço de mensagens do Facebook. Dão inegavelmente a liberdade ao utilizador de explorar o WhatsApp e o conhecer ainda melhor, com tudo o que foi revelado nos últimos meses.