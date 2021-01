WhatsApp bateu o maior recorde de ligações na véspera de Ano Novo

Se havia dúvidas que o WhatsApp assumiu o lugar de app de mensagens preferida dos utilizadores, este novo recorde vem desfazer essas dúvidas. Ainda somos do tempo em que os portugueses enviavam milhões de SMS, em 2008 foi batido o recorde, 2.5 mil milhões SMS nas festividade de natal e final de ano.

Contudo, hoje, a tecnologia é outra e quem assume as rédeas é o WhatsApp que registou um valor espetacular de ligações.

Fim de Ano – WhatsApp bateu o maior recorde

A pandemia COVID-19 forçou muitos a ter encontros virtuais na véspera de Ano Novo, e isso refletiu-se claramente nos números do WhatsApp.

A aplicação de conversa, propriedade do Facebook, bateu um recorde quando 2020 chegou ao fim. O número é de 1,4 mil milhões de chamadas de vídeo e voz feitas na véspera de Ano Novo de 2020. Este é o maior número num único dia no WhatsApp.

Segundo é referido, este foi um aumento de 50% em relação ao evento do ano anterior. Este ultrapassou até mesmo os primeiros dias da pandemia em março.

No entanto, outras aplicações também viram os seus números ultrapassarem limites.

Grupos Facebook soma e segue

Segundo o que foi reportado, o Facebook Messenger teve o seu maior volume de chamadas com vídeo em grupo nos Estados Unidos, com quase o dobro de chamadas num dia normal. O Facebook Live e o Instagram Live também tiveram 55 milhões de transmissões em todo o mundo.

O Facebook disse precisar fazer “melhorias de eficiência sem precedentes” e, de outra forma, reforçar a sua infraestrutura para lidar com a carga das suas várias aplicações durante a pandemia. As equipas também estavam prontas na véspera de Ano Novo. Portanto, se alguém teve uma chamada com problemas, então já se sabe a causa.

O registo do WhatsApp é um que o Facebook provavelmente não se importará em manter por muito tempo. Aliás, o ideal é que as vacinações em massa tornem as comemorações da véspera de Ano Novo com as pessoas fisicamente presentes, a realidade normal.

Ainda assim, isso mostra como as chamadas pela Internet têm sido essenciais para preservar as tradições num momento particularmente difícil.

