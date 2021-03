A Tesla, e em especial Elon Musk, têm dado uma atenção maior às criptomoedas, nomeadamente às bitcoins. A empresa investiu fortemente na sua compra e está de tal forma envolvida que tem condicionado o seu valor.

Agora que a Tesla passou a permitir o pagamento dos seus carros em bitcoins, fica a pergunta no ar: será que vale a pena comprar um Tesla com bitcoins? A própria marca parece admitir que não é uma boa ideia.

Tesla e a utilização de bitcoins

A relação da Tesla com as moedas digitais não é recente. Elon Musk, o seu homem forte, sempre manifestou de forma aberta opiniões sobre a sua importância e como estas devem ser usadas de forma aberta, em todo o lado.

Assim, e alguns dias após ter comprado 1,2 mil milhões de euros em bitcoins, a Tesla parece ter assumido o seu interesse por esta moeda. Passou a suportar a compra de carros com a moeda digital, sendo esta mais uma das formas de pagamento.

Compensa comprar com bitcoins?

A grande pergunta agora é se é compensador comprar um carro da Tesla com bitcoins, visto que é possível. A resposta, curiosamente, é que é contraditória. A Tesla no seu documento de termos e condições para pagamentos com bitcoins indica que este poderá não ser o melhor método.

Como principal razão para não ser uma boa ideia está a questão da cotação, a conversão e a sua volatilidade. A Tesla vai fornecer o preço em dólares e uma conversão, que será temporária e apenas possível de usar durante um período reduzido. Depois disso será dado um novo valor de bitcoins a pagar.

btc_terms_and_conditions_en_US



Marca destaca os problemas

Além disto, e a reforçar a ideia, está a questão de possíveis reembolsos. Aqui, mais uma vez, a Tesla vai devolver ao utilizador o valor em dólares. Este poderá estar muito longe do que foi pago em bitcoins apenas alguns dias antes.

Apesar de estar ainda só limitado aos EUA, o pagamento com bitcoins deverá ser generalizado. Assim, e com esta forma de pagamento ativa, poderá não ser compensadora a sua utilização. A Tesla tem no seu documento as provas de que esta poderá não ser a melhor ideia, sendo mais equilibrada a utilização de uma moeda mais tradicional.