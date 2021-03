Atenção: Proibido circular entre concelhos a partir da meia-noite de hoje

Precisa de circular entre concelhos? É importante que conheça a última alteração do Governo! Com sabemos, o período da Páscoa aproxima-se e para que não aconteça algo semelhante ao que aconteceu com o Natal de 2020 as restrições de circulação começam mais cedo.

Se até agora a proibição de circulação entre concelhos só tinha início às 20h de sexta, o Governo antecipou e passou para a meia-noite desta quinta-feira.

A partir das 0h desta sexta-feira já não pode circular entre concelhos

Se estava a considerar viajar entre concelhos amanhã, esqueça! A proibição de circulação entre concelhos em Portugal foi antecipada para as 00h00 de sexta-feira, segundo uma declaração de retificação publicada em Diário da República.

De acordo com o documento…

é proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20h00 de sexta-feira e as 5h00 de segunda-feira e, diariamente, a partir das 00h00 do dia 26 de março, sem prejuízo das exceções previstas

O texto parece ser meio contraditório e redundante, mas o importante a reter é que a partir das 00h00 do dia 26 de março deixa de ser permitido a circulação entre concelhos.

A limitação de deslocação entre concelhos para a grande maioria da população continua nos dois próximos fins de semana e na semana da Páscoa (ou seja, entre 26 de março e 5 de abril). O dever de recolhimento domiciliário mantém-se também até à Páscoa.

A medida retificada foi apresentada em 11 de março pelo primeiro-ministro, António Costa, como parte do plano de desconfinamento do país, definido depois de uma reunião do Conselho de Ministros.

De relembrar que na altura de anúncio das novas medidas, António Costa referiu que esta limitação tem o objetivo de “garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro, mas, pelo contrário, mais um momento de confinamento”.

De referir que os turistas podem circular entre concelhos na Páscoa para chegarem aos alojamentos.

