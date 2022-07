Os últimos dias não foram fáceis para a Uber, com o surgir dos "Uber Files". As práticas menos claras da empresa foram reveladas e mostram um cenário de uma exploração clara dos seus problemas para proveito próprio.

Agora surge uma análise nacional das reclamações nos operadores TVDE e mais de 70% são dirigidas à Uber. A Bolt absorve 16% das reclamações, a Antral (8%) e a Free Now (2%). É também a Uber que regista a maior subida de queixas face a 2021: 46%.

A má qualidade do serviço, sobretudo, devido ao comportamento dos condutores, é a principal denúncia apontada contra a operadora que ainda não deu resolução a 63% dos problemas apresentados. As reclamações dos consumidores relacionadas com a subcategoria “Táxi e Veículos Ligeiros” registaram um crescimento no primeiro semestre do ano, anuncia o Portal da Queixa.

A análise às reclamações dos TVDE

Conforme a análise efetuada pelo Portal da Queixa aos operadores de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica), a Uber é a empresa com o maior número de queixas (72%), segue-se a Bolt (16%), a Antral (8%) e a Free Now (2%). Em comparação com o período homólogo, o destaque também vai para a Uber, a registar a maior subida de reclamações: mais 46% em relação a 2021.

Relativamente à Uber, o principal motivo de queixa contra a empresa (32%) refere-se à falta de qualidade do serviço prestado, sobretudo, pelo comportamento dos condutores; 24% dos consumidores queixam-se dos valores cobrados pela plataforma, em muitos dos casos indevidamente ou por viagens não realizadas.

Há ainda como motivos para reclamação uma taxa de 12% pela dificuldade em obter faturas com número de contribuinte; 10% relatam problemas no registo e/ou acesso às suas contas de utilizador e 6% das reclamações advêm de parceiros (empresas e/ou motoristas).

Queixas contra a Uber: 63% sem resolução

Segundo uma análise detalhada ao desempenho da Uber, verifica-se que 63% das reclamações apresentadas pelos consumidores, ao longo do primeiro semestre, estão ainda sem resolução.

No que se refere ao Índice de Satisfação, indicador que expressa o desempenho das marcas no Portal da Queixa, a Uber apresenta um valor de 52.3 em 100, tem uma Taxa de Solução de 38,3% e uma Taxa de Resposta de 99,7%, evidenciando, deste modo, um decréscimo do nível de qualidade do serviço ao longo dos últimos anos.