Se a tentativa de compra do Twitter por Elon Musk foi uma das mais importantes notícias do ano, até agora, a verdade é que o desfecho deste processo parece estar a seguir um caminho similar. A decisão de cancelar o negócio foi tomada, mas há agora uma batalha legal a ser começada.

A troca de argumentos parece ter já começado, mas a verdade é que tudo irá desenrolar-se nos tribunais. O Twitter avançou com o processo contra Elon Musk e quer mesmo obrigar o homem forte da Tesla a cumprir o acordo estabelecido e realizar a compra da rede social.

Twitter avençou mesmo para o tribunal

Foi no final da semana passada que Elon Musk lançou uma verdadeira bomba. O processo de compra do Twitter ia ser cancelado e caia por terra o que seria um dos mais importantes negócios dos últimos anos. Os argumentos eram já conhecidos e agora tomavam forma.

Claro que o Twitter reagiu de imediato e garantiu que ia tomar todas as medidas possíveis para contrariar esta decisão do criador da SpaceX. A primeira dessas medidas tomou agora forma e o processo contra Elon Musk deu entrada nos tribunais.

Twitter has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery to hold Elon Musk accountable to his contractual obligations. — Bret Taylor (@btaylor) July 12, 2022

Processo descreve os passos da compra

No documento que formaliza este processo o Twitter descreve as ações de Elon Musk e revela como este terá orquestrado este cenário. Segundo o que é revelado, terá sido quando as ações da rede social caíram em bolsa que a mudança começou a tomar forma.

Há ainda provas apresentadas de que Leon Musk e a sua equipa terão pedido informações privilegiadas sobre o Twitter. Estas pretendiam mostrar que a rede social estava populada por bots e contas falas, algo que foi já rebatido e negado por diversas vezes.

Oh the irony lol — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

Elon Musk já reagiu no seu modo natural

Elon Musk já terá reagido a esta situação com um simples comentário. Com a frase "Oh the irony lol" dá continuidade a algumas publicações que lançou esta semana. Numa delas dava conta de que afinal a informação que lhe foi negada irá ter de ser revelada em tribunal.

Ainda é muito cedo para saber com este processo irá terminar, com ambos os lados a terem já equipas de advogados muito fortes. Tanto o Twitter como Elon Musk têm hipóteses de vencer, mas será o tribunal a decisor como o processo terminar. De for não está ainda a possibilidade das partes chegarem a um acordo.