Rússia multa Apple e Zoom por suposta violação de armazenamento de dados

A guerra na Ucrânia está longe de ter um fim e, enquanto isso, as sanções ao país russo continuam a ser implementadas com frequência. Para lidar com essa situação, o governo de Vladimir Putin tem tentado contra-atacar com os recursos que tem ao seu dispor, desde cortes no fornecimento, bloqueios e até multas contra aqueles que se 'metam no seu caminho'.

Neste sentido, as mais recentes informações indicam que a Rússia multou as empresas Apple e Zoom por supostamente estas terem violado o armazenamento de dados referentes aos cidadãos russos no país.

Apple e Zoom processadas pela Rússia

De acordo com a notícia avançada pela agência Reuters, as gigantes tecnológicas Apple e Zoom Video Communications, foram multadas pela Rússia nesta terça-feira (12) por, supostamente, se terem recusado a armazenar os dados respeitantes a cidadãos russos em território russo.

Os detalhes mostram que o governo de Moscovo entrou em conflito com estas e outras empresas pertencentes às Big Tech acerca de fatores como conteúdo, censura, dados e representação local, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, embora o país designe a ação como sendo uma Operação Militar Especial.

A Apple foi multada em 2 milhões de rublos, cerca de 34.000 euros, de acordo com as informações avançadas pelo tribunal do distrito de Tagansky, em Moscovo. Por sua vez, o Zoom e a Ookla, empresa que administra a ferramenta de desempenho de Internet Speedtest, foram multadas cada uma em 1 milhão de rublos, algo como 17.000 euros.

A Google também foi multada pelo país de Vladimir Putin e condenada a pagar um montante de 60 mil rublos, o que representa cerca de 1.000 euros, por uma infração diferente também relacionada com dados.

Segundo o que foi referido pela Reuters, à data desde artigo, as empresas Apple, Zoom, Ookla e Google ainda não haviam respondido aos pedidos para que tecessem algum comentário sobre este assunto.