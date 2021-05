Uber assina contrato com empresa do Reino Unido para desenvolver um carro elétrico

A Uber não possui uma frota de carros. Por sua vez, possui uma estrutura de condutores que utilizam os seus próprios meios de transporte, para responder às solicitações dos clientes. No entanto, a empresa parece estar a caminhar noutro sentido, uma vez que assinou um contrato com uma empresa do Reino Unido para desenvolver um carro elétrico.

A novidade tem um objetivo claro e será desenvolvido propositadamente para os motoristas da Uber.

Uber quer os motoristas num carro elétrico próprio

A Uber assinou, recentemente, um contrato com a empresa inglesa Arrival, para o desenvolvimento de um carro elétrico. Este deverá ser acessível e garantir uma boa autonomia para os seus condutores. Isto, porque a parceria visa a construção de um carro elétrico especialmente concretizado para eles.

Conforme revelado, o carro elétrico desenvolvido pela Arrival sê-lo-á com o envolvimento daqueles que o vão utilizar. Além disso, preveem que comece a sua produção no final de 2023.

As prioridades, aquando o desenvolvimento do Arrival Car, serão, além de outras, a acessibilidade, conforto e autonomia.

Embora seja uma empresa recente, a Arrival vai explorar também uma relação estratégica com mercados no estrangeiro, incluindo com os Estados Unidos da América.

Arrival contribuirá para a transição

Recorde-se que o Reino Unido estabeleceu um horizonte temporal, o ano de 2030, para a proibição de venda de novos carros convencionais. Paralelamente, a Uber pretende que a sua mobilidade seja totalmente elétrica, em Londres, até 2025, e em toda a América do Norte e Europa, até 2030.

Indo ao encontro das soluções para o combate às alterações climáticas, angariou mais de 135 milhões de libras para ajudar os seus motoristas, em Londres, a transitarem para um carro elétrico.

O nosso foco está agora em encorajar os motoristas a utilizar este dinheiro para os ajudar a evoluir para um veículo elétrico, e a nossa parceria com a Arrival ajudar-nos-á a atingir este objetivo.

Revelou Jamie Heywood, gerente regional da Uber para a Europa do Norte e Oriental.

