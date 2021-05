Habitat: Cultivo hidropónico num equipamento autoiluminante

Gosta de plantas? E gosta do processo de plantar sementes e ver crescer as plantas? Então temos um equipamento que o vai surpreender.

Chama-se Habitat e permite-nos cultivar plantas recorrendo a técnicas de hidroponia. Conheça melhor este tipo de estufa e todos os componentes que o acompanham.

A hidroponia é a técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta.

Na hidroponia as raízes podem estar suspensas em meio líquido (NFT) ou apoiadas em substrato inerte (areia lavada, por exemplo).

Habitat tem três modos de funcionamento…

O Habitat é um equipamento recente da Prozis que permite o cultivo hidropónico. Este equipamento destaca-se por ter alguma tecnologia à mistura, como, por exemplo, um sistema autoiluminante.

Através desta funcionalidade, podemos dotar o ambiente de crescimento da luz necessária, simulando ciclos naturais relativos ao dia e à noite.

O equipamento tem um reservatório de água com a capacidade para 4,5 litros.

Dentro da caixa podemos encontrar, além do equipamento, um estilo de cestas para ajudar no crescimento das plantas, esponjas e sementes de plantas vegetais biodegradáveis. Tudo o que precisas é apenas de colocar água fresca no reservatório e acompanhar o crescimento das plantas.

O Habitat tem três modos de funcionamento que vão de encontro às necessidades de plantas de espécies diferentes.

Aproveitem a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir a Habitat autoiluminante com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Além disso, recebem também uma garrafa Kool Earth Stone.