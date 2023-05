Panasonic tem planos para novas fábricas de baterias na América do Norte até 2030

Com o crescimento da produção de veículos elétricos, aumenta também a necessidade de componentes para equipar esses mesmos carros. Um dos componentes mais necessários são, sem dúvida, as baterias. Como tal, as notícias recentes indicam que a Panasonic já tem planos para a construção de novas fábricas na América do Norte até 2030.

Panasonic quer mais fábricas de baterias na América do Norte

Tal como adianta a Reuters, a Panasonic tem planos para aumentar a sua produção de células de baterias que são usadas em vários veículos elétricos, incluindo os modelos da Tesla. Para isso, a empresa japonesa disse nesta quinta-feira (18) que quer construir pelo menos mais duas novas fábricas na América do Norte.

Os objetivos da Panasonic são então aumentar a capacidade das suas baterias automóvel para 200 gogawatts-hora por ano até ao mês de março de 2031. Estes planos representam quatro vezes mais do que o nível que a empresa apresentava no final do mês de março deste ano. Segundo o que referiu um porta-voz à agência de notícias, a marca quer contar com pelo menos mais duas instalações para a produção de baterias 4680 na América do Norte até 2030.

No entanto, o CEO da Panasonic, Yuki Kusumi, adiantou durante uma entrevista que a empresa ainda não decidiu exatamente em que região irá construir estas mesmas fábricas e que "pode ser Nevada, pode ser Kansas ou pode ser noutro lugar".

Outras informações reveladas pelo jornal Nikkei indicam que a Panasonic e o grupo japonês Marubeni vão levar a cabo a construção de uma rede de entrega no Japão que usará algumas carrinhas pequenas e elétricas. Contudo, ambas as empresas não se mostraram disponíveis para tecer comentários sobre o assunto.

Para já, a Panasonic está focada na linha de produção piloto de baterias 4680 na sua fábrica localizada em Wakayama, no Japão. Essas mesmas baterias vão destinar-se sobretudo aos veículos elétricos da empresa de Elon Musk.