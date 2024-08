Trump pode acabar com o apoio à compra de elétricos e nomear Elon Musk como conselheiro

A relação de Donald Trump e Elon Musk parece estar cada vez mais próxima, com o candidato republicano a sugerir que, caso ganhe as eleições presidenciais americanas, poderia nomear o empresário como conselheiro. Além disso, disse que poderia acabar com os apoios fiscais à compra de carros elétricos.

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que, se for eleito, irá considerar acabar com o crédito fiscal de 7500 dólares para a compra de veículos elétricos. Na sua perspetiva, "os créditos e apoios fiscais não são geralmente uma coisa muito boa", conforme partilhou com a Reuters, numa entrevista, após um evento de campanha em York, Pensilvânia.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump considera extingui-los. Em abril, por exemplo, Donald Trump terá proposto aos executivos do setor petrolífero, aquando de uma reunião no seu Mar-a-Lago Club, acabar com os apoios aos elétricos, em troca de donativos para a sua campanha.

À Reuters, assegurou não ter "nenhuma decisão final sobre isso": "Sou um grande fã de carros elétricos, mas sou um fã de carros movidos a gasolina, e também de híbridos e de tudo o que vier a aparecer".

Contudo, disse que iria anular as regras da administração de Joe Biden para estimular as fabricantes de automóveis a construir mais elétricos e híbridos plug-in, de modo a responder aos padrões de emissões mais rígidos. Na sua perspetiva, há um "mercado muito menor" para elétricos a bateria por causa de questões de custo e alcance da bateria.

Além disso, revelou que tomaria medidas para desencorajar as exportações de veículos produzidos pelas fabricantes de automóveis que compõem o Detroit Three (General Motors, Ford e Stellantis), bem como por outras, do México para os consumidores dos EUA, impondo novas taxas. Na mesma linha de pensamento, quer impedir as fabricantes de automóveis chinesas de construir novas fábricas no México para produzir veículos destinados ao mercado dos Estados Unidos.

Se impuserem taxas aduaneiras sobre esses automóveis, eles virão para cá. Vamos dar apoios, e se a China e outros países quiserem vir para cá e vender os carros, vão construir fábricas aqui e vão contratar os nossos trabalhadores. Vamos fabricar os nossos próprios automóveis. Eu quero fabricar os nossos próprios carros.

Donald Trump e Elon Musk têm construído uma relação pública

No mesmo evento, quando questionado sobre se consideraria nomear Elon Musk para uma função consultiva ou um cargo no gabinete, Donald Trump disse que sim:

Ele é um tipo muito inteligente. Eu fá-lo-ia certamente, se ele o quisesse, eu fá-lo-ia certamente. Ele é um tipo brilhante.

No mês passado, Elon Musk apoiou publicamente a candidatura do republicano Donald Trump na corrida à Casa Branca. Este, por sua vez, disse que agora é a favor dos elétricos, graças ao apoio que o empresário ofereceu.