Tesla aumentou em segredo o preço dos seus carros elétricos na Europa

A Tesla tem crescido e conquistado mercados onde ainda não tinha presença. A sua implantação é rápida e certamente feita de forma direta, com as vendas a serem controladas e praticamente todas online. Um dos fatores que pesa sempre aqui é o preço.

É precisamente este que parece estar agora a ser alterado na Europa, de forma silenciosa e muito discreta. Há muitos relatos de que a Tesla está aumentar os preços dos seus carros no velho continente e os aumentos são significativos.

Tesla está a aumentar o preço na Europa

Ainda não existe uma confirmação oficial, mas tudo aponta para que a Tesla esteja a ajustar os preços dos seus modelos mais vendidos na Europa. Os relatos acumulam-se e dão conta de novos valores para as vendas dos seus carros elétricos.

Parece não existir um valor padrão e em diversos países este ajuste foi já aplicado e está a ser praticado. Falamos de mudanças no valor do Model S, do Model X e do Model 3. O modelo mais recente, o Model Y, parece eventualmente ter ficado de fora desta vez.

Carros elétricos estão mais caros

Os valores revelados mostram que o ajuste feito no Model 3 é de todos o mais reduzido. No caso deste carro, o aumento de preço parece estar a rondar entre os 500 e os 1000 euros. Este valor parece depender do mercado.

No caso do Model S e do Model X estes aumentos são muito maiores, com mercados a terem visto incrementos de 5 mil euros. Noutros casos, como no Espanhol, este aumento foi menor e ficou-se pelos 2 mil euros.

Valores para vendas no próximo ano

Estes aumentos parecem aplicar-se apenas ao próximo ciclo de produção e não ao atual. Isto significa que vão ser apenas os carros elétricos que ainda vão ser produzidos e que se espera sejam entregues sobretudo ao mercado em abril do próximo ano.

Espera-se que estes modelos tragam algumas mudanças em termos de equipamento, de interiores e eventualmente de design. Assim, fica parcialmente justificada a atualização de preços, para comportar estas alterações programadas.