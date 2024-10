SEAT defende que os carros elétricos ainda são demasiado caros para a marca

Nem todas as empresas estão prontas para a transição energética, considerando que a eletrificação dos catálogos implica um investimento considerável. Além disso, um veículo movido a bateria pode não ser, ainda, para a carteira dos seus clientes. Na perspetiva do diretor-executivo da SEAT, os carros elétricos são demasiado caros para a marca, neste momento.

No início do ano, Wayne Griffiths procurou pôr fim à especulação sobre o futuro da SEAT, confirmando a possibilidade de um modelo elétrico de baixo custo, futuramente.

Agora, com o ano perto do fim, o diretor-executivo da fabricante argumentou que os carros elétricos são, ainda, demasiado caros para o público-alvo da marca.

Deixando aberta a possibilidade de a SEAT assinar carros elétricos, no futuro, a CUPRA continuará a dar nome a todos os lançamentos elétricos da SEAT S.A. A primeira, por sua vez, concentrar-se-á nos motores de combustão interna.

Esta estratégia foi confirmado por Wayne Griffiths, diretor-executivo da empresa espanhola, do Grupo Volkswagen, durante uma entrevista recente.

De acordo com Wayne Griffiths, o objetivo passa por conseguir que a CUPRA atinja as vendas de meio milhão de automóveis por ano. Para isto, é fundamental que o recém-lançado Tavascan ou o futuro Raval registem um bom desempenho.

Em 2023, a CUPRA vendeu 230.739 automóveis a nível mundial, num aumento considerável de 50,9% relativamente ao ano anterior.

Devemos os nossos resultados recorde no primeiro semestre do ano, com [...] lucros de 400 milhões de euros, principalmente à CUPRA. E hoje temos de continuar a concentrar-nos na CUPRA, porque a marca representa o nosso primeiro passo para a eletrificação. Hoje em dia, ganhar dinheiro com os automóveis elétricos é muito difícil.

Chegará o momento em que fará sentido produzir um SEAT totalmente elétrico. Mas, atualmente, um SEAT elétrico ainda seria demasiado caro para o público-alvo da marca. Até que isso aconteça, a SEAT ainda está bem posicionada - afinal, ainda vendemos mais SEATs do que CUPRAs. Isso irá mudar em algum momento, especialmente tendo em conta a atual ofensiva de produtos do CUPRA.