O Waze, conhecido pela sua comunidade ativa de utilizadores que reportam incidentes e atualizam o mapa em tempo real, anunciou hoje duas novas funcionalidades que visam aumentar a segurança e a informação dos condutores. A partir de agora pode falar com o Waze para reportar problemas e acidentes na estrada.

Falar com o Waze para reportar problemas na estrada

Com a nova funcionalidade “Conversational Reporting”, reportar incidentes na estrada será mais fácil e seguro. Imagine que está a conduzir e encontra um congestionamento inesperado. Basta tocar no botão de reportar e falar naturalmente, como se estivesse a conversar com um amigo: “Parece que há trânsito parado lá à frente!”.

O Waze, com a ajuda da tecnologia Gemini, irá compreender o que está a dizer e adicionar automaticamente um alerta no mapa, sem necessidade de usar comandos de voz específicos ou tocar em botões extra. Ppoderá ainda fazer perguntas adicionais para obter mais detalhes sobre o incidente. Por exemplo, se reportar um obstáculo na via, poderá ser questionado sobre o tipo de obstáculo, permitindo que o Waze categorize o alerta de forma mais precisa e ajude outros condutores a evitar o perigo.

A funcionalidade "Conversational Reporting" será lançada esta semana em versão beta para utilizadores Waze selecionados globalmente, em inglês e para dispositivos Android e iOS. A empresa planeia expandir a funcionalidade para mais utilizadores e idiomas nos próximos meses.

Mais novidades em breve para mais segurança

Para aumentar a segurança de estudantes, peões e condutores, o Waze está a facilitar a adição de zonas escolares ao mapa. Editores do mapa Waze poderão adicionar informações sobre zonas escolares, incluindo horários de funcionamento. Quando um condutor se aproximar de uma zona escolar durante o período de aulas, receberá um alerta no Waze, relembrando-o para ter atenção redobrada.

A funcionalidade "School Zones" será lançada globalmente para Android e iOS ainda este ano. O Waze combina o poder da comunidade com tecnologia avançada para oferecer funcionalidades que mantêm os condutores informados e seguros na estrada. Para experimentar as novas funcionalidades, faça o download da versão mais recente do Waze.