MX11: o segundo carro da Xiaomi vai chegar já no início do próximo ano

Ao decidir apostar no mercado dos automóveis elétricos, a Xiaomi tomou uma decisão arriscada. Este é um mercado novo e em que não tinha qualquer experiência. Os resultados estão à vista e o sucesso não podia ser maior. Depois do SU7, a Xiaomi prepara um novo carro e já temos a data para a sua chegada. Saiba assim mais sobre a chegada do MX11 já em 2025.

MX11: eis o segundo carro da Xiaomi

O primeiro EV da Xiaomi, o SU7, tem-se saído incrivelmente bem na China, com números de encomendas muito superiores ao previsto. Isso obrigou a empresa a fabricar cada vez mais unidades e a rever o seu objetivo para o ano de 2024. Passou de 100.000 unidades para 130.000 mais recentemente.

Com todo este sucesso, ficou sempre a dúvida sobre qual seria o segundo carro da Xiaomi. O SU7 Ultra ainda é um SU7 e este foi já conhecido recentemente. Por várias vezes foi avançado que o segundo carro da Xiaomi será um SUV e agora novas informações reafirmam isso, e revelam que o MX11 chegará no primeiro trimestre do próximo ano.

A nova informação avança que deverá chegar ao mercado em fevereiro ou março, e estes dados chegam, supostamente, de um elemento da própria Xiaomi na China. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, sugeriu antes um lançamento em março, pelo que vale a pena tomar esta nova informação como sendo quase fidedigna.

Vai chegar já no início do próximo ano

Curiosamente, esta não é uma data que surja de forma aleatória. Os rumores sugerem que Lei Jun , CEO e fundador da Xiaomi, poderá fazer coincidir o lançamento deste carro com o do Xiaomi SU7, mas para já são apenas especulações. O primeiro modelo foi revelado a 28 de março de 2024.

O SUV tem o nome de código MX11 e partilhará a sua plataforma e alguns componentes com o SU7. Ainda assim, o MX11 tem aparentemente um design único com “linhas laterais suaves”. Não há mais informações sobre o que esta novidade irá trazer. Será posicionado como concorrente direto do Model Y da Tesla, da mesma forma que o SU7 visa o Model 3.

A Xiaomi está atualmente ocupada a construir a segunda fase da sua fábrica de veículos elétricos em Pequim. Espera-se que entre em funcionamento já em julho e até agosto do próximo ano. Assim que for inaugurada, a capacidade de produção da Xiaomi será de 300 mil carros por ano.