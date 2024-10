Helldivers 2 anuncia Truth Enforcers

Helldivers 2, que experimentámos aqui, vai receber em breve uma nova Obrigação de Guerra Premium: Agentes da Verdade (Truth Enforcers na versão original). Venham saber mais...

No inicio do ano, experimentámos o shooter dos Arrowhead Game Studios, Helldivers 2 e, tivemos uma agradável surpresa.

Um jogo que continua a dar cartas e que, fazendo parte do ecossistema dos Playstation Studios, tem permanecido ativo e com muitos jogadores online.

Recentemente foi anunciada uma nova Obrigação de Guerra, Truth Enforcers (Agentes da Verdade em português). Venham conhecer mais.

O pacote Truth Enforcers, disponível a partir de 31 de outubro, equipa os Helldivers com um novo arsenal e habilidades para agir no campo de batalha como defensores da verdade. A principal novidade é a pistola de plasma PLAS-15 Loyalist, uma arma que oferece disparos em modo semiautomático ou carregamento acumulado para um tiro mais potente. Concebida para demonstrar lealdade, esta arma personifica a determinação da Super Terra em atuar como árbitro da verdade.

Para além da Loyalist, o pacote inclui duas armas principais: a caçadeira de ação rápida SG-20 Halt e a metralhadora pesada SMG-32 Reprimand. A SG-20 Halt permite alternar entre munições de atordoamento e munições penetrantes, ideais para perfurar armaduras e atacar os inimigos com precisão. Já a SMG-32 Reprimand é uma metralhadora que oferece um sistema de recarga rápido e poderoso, tal como nos filmes de ação reais.

O pacote Truth Enforcers inclui também atualizações estéticas e funcionais para os fatos Helldrip. Para os Helldivers que preferem uma armadura mais leve, a UF-16 Inspector combina detalhes em branco impecável com detalhes em vermelho e uma capa chamada Proof of Faultless Virtue, perfeita para um líder de equipa. Para os que procuram proteção adicional, o pacote oferece a armadura UF-50 Bloodhound em tons de vermelho escuro, juntamente com a capa Pride of the Whistleblower, que permite projetar a autoridade no campo de batalha. Ambas as armaduras possuem a habilidade passiva "Unflinching", que reduz o impacto ao serem atingidos, ideal para manter a postura firme na missão.

Truth Enforcers inclui ainda padrões cosméticos para personalizar os hellpods, os exosuits e o veículo Pelican-1. Entre eles, o Inconspicuous Black Pattern, um design que adiciona mistério e formalidade, ideal para impor ordem na equipa. Além disso, os jogadores podem adquirir o novo título Free of Thought, que reflete o compromisso com a ordem e a estrutura da Super Terra.

O pacote também conta com o gesto At Ease, que oferece uma postura estoica e obediente, digna de um verdadeiro Agente da Verdade, perfeito para aqueles que evitam brincadeiras na equipa, deixando claro o seu papel como seguidores da disciplina.

Por fim, o power-up Dead Sprint oferece uma vantagem única aos Helldivers que precisam de resistência extra em combate. Este power-up permite que, ao esgotar a resistência, os soldados possam continuar a avançar, sacrificando a sua saúde, o que pode ser crucial em situações de fuga ou retirada.

Com o lançamento de Truth Enforcers, a Super Terra reafirma o seu compromisso em expandir a verdade e a justiça, fornecendo aos Helldivers as ferramentas e habilidades necessárias para enfrentar qualquer desafio. A Obrigação de Guerra Premium Agentes da Verdade estará disponível a partir de 31 de outubro.