Sabe a diferença entre kW, kWh e kWp?

O interesse pela energia solar continua a crescer em Portugal. Cada vez mais pessoas procuram instalar painéis fotovoltaicos em casa, reduzir a fatura da eletricidade e ganhar maior independência energética. Contudo, há três siglas que continuam a gerar muitas dúvidas: kW, kWh e kWp.

Cada vez mais se fala de energia solar. Cada vez mais se olha para a colocação de painéis solares como um investimento... garantido. Contudo, até para o dia a dia, há determinado léxico, alguns termos e siglas que importa conhecermos, ou, pelo menos, ter uma ideia do que querem dizer. Assim, hoje falamos das siglas kW, kWh e kWp.

Apesar de parecerem semelhantes, representam conceitos completamente diferentes. Perceber o significado de cada uma é essencial para compreender como funciona um sistema solar, interpretar consumos elétricos e até escolher corretamente um kit fotovoltaico.

Potência e energia: não são a mesma coisa

Antes de percebermos as diferenças entre kW, kWh e kWp, é importante distinguir dois conceitos fundamentais: potência e energia.

A potência representa a rapidez com que a energia é utilizada ou produzida. Já a energia corresponde à quantidade total consumida ou gerada ao longo do tempo.

Um exemplo simples ajuda a perceber isto, imagine uma torneira. A potência é o caudal da água que sai por segundo. A energia é a quantidade total de água acumulada ao fim de algum tempo.

Na eletricidade, acontece exatamente o mesmo.

O que é o kW?

O kW significa quilowatt e é uma unidade de potência. Um quilowatt corresponde a 1000 watts. Quando um equipamento apresenta uma potência de 2 kW, significa que consegue consumir ou produzir 2000 watts naquele momento.

Nos sistemas solares, o kW é frequentemente usado para indicar a potência instantânea que o sistema está a gerar. Por exemplo, se os painéis estiverem a produzir 5 kW às 14 horas, significa que naquele instante estão a gerar 5000 watts.

Também os eletrodomésticos usam esta unidade. Um forno elétrico pode consumir 2 kW, enquanto um secador pode ultrapassar os 2,2 kW.

O que é o kWh?

O kWh, ou quilowatt-hora, mede energia consumida ou produzida ao longo do tempo. É esta unidade que aparece na fatura da eletricidade.

Se um aparelho de 1 kW estiver ligado durante uma hora, irá consumir 1 kWh de energia.

Por exemplo:

Um aquecedor de 2 kW ligado durante 3 horas consome 6 kWh

Uma televisão de 100 W ligada durante 10 horas consome 1 kWh

Um carro elétrico pode consumir cerca de 15 a 20 kWh por cada 100 km

É precisamente o número de kWh consumidos durante o mês que determina o valor da sua conta de eletricidade.

Então, o que significa kWp?

O kWp significa quilowatt-pico e é uma unidade usada especificamente nos sistemas fotovoltaicos.

Esta medida indica a potência máxima teórica que os painéis solares conseguem produzir em condições ideais de laboratório.

Essas condições são definidas internacionalmente e incluem:

Irradiação solar de 1000 W/m²

Temperatura da célula de 25 °C

Espectro solar padronizado (Air Mass 1.5)

Na prática, um sistema fotovoltaico de 5 kWp significa que, em condições perfeitas, poderá atingir uma potência máxima de 5 kW.

Contudo, no mundo real, raramente os painéis trabalham continuamente nessas condições ideais. A produção depende de vários fatores:

Hora do dia

Inclinação dos painéis

Temperatura ambiente

Sombras

Estado do tempo

Sujidade nos módulos

Por isso, um sistema de 5 kWp não produz constantemente 5 kW ao longo do dia.

Um exemplo simples para perceber tudo

Imagine um sistema solar com potência instalada de 4 kWp.

Num dia de verão, esse sistema pode atingir momentaneamente 4 kW de produção perto do meio-dia. Ao longo de todo o dia, poderá gerar, por exemplo, 22 kWh de energia.

Ou seja:

kWp → capacidade máxima teórica do sistema

→ capacidade máxima teórica do sistema kW → potência instantânea naquele momento

→ potência instantânea naquele momento kWh → energia total produzida ou consumida ao longo do tempo

Porque é importante perceber estas diferenças?

Entender estes conceitos ajuda o consumidor a interpretar corretamente propostas comerciais, comparar sistemas solares e perceber se uma instalação corresponde às suas necessidades.

Além disso, permite analisar melhor os consumos elétricos da habitação e compreender quanto um sistema fotovoltaico pode realmente produzir ao longo do mês ou do ano.

Quando alguém diz que instalou “6 kW de painéis”, muitas vezes está, na verdade, a referir-se a 6 kWp de potência instalada. Já a produção mensal será medida em kWh.

São pequenas diferenças na escrita, mas enormes diferenças no significado.