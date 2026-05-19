O website que todos os dadores de sangue deviam conhecer

Dar sangue salva vidas e há uma forma simples de saber onde e quando fazê-lo. O portal dador.pt centraliza toda a informação sobre sessões de colheita, em Portugal Continental e Ilhas.

A doação de sangue é um dos atos de solidariedade mais impactantes que qualquer pessoa pode praticar.

Em Portugal, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) coordena a rede nacional de colheitas, mas nem sempre é fácil saber onde e quando há sessões disponíveis perto de nós. Foi para resolver esse problema que surgiu o dador.pt.

O que é o dador.pt?

O dador.pt é um portal web que agrega, em tempo real, as sessões de colheita de sangue a nível nacional. Basta pesquisar por distrito ou concelho para descobrir os locais e horários disponíveis mais próximos.

Alinhado com o Serviço Nacional de Saúde e com o IPST, funcionando como uma porta de entrada prática para quem quer começar a doar ou para dadores regulares que querem gerir melhor as suas dádivas, o portal engloba informação para Portugal Continental e as Ilhas.

O dador.pt é um exemplo de como a tecnologia pode estar ao serviço da solidariedade. Sem complicações, dispõe de informação útil para facilitar a vida a cada dador de sangue.

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