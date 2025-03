Roma: 17 carros da Tesla destruídos pelo fogo. Terá tido mão criminosa?

A Tesla não anda numa maré de sorte. Além dos números das vendas que caem a pique, a empresa tem de lidar com uma opinião pública critica do seu CEO, resultando mesmo em atos de vandalismo. Tudo isso levou as autoridades italianas a não descartar mão criminosa num incêndio numa loja da Tesla, em Roma, que ardeu esta manhã e destruiu 17 elétricos.

Não está excluída a hipótese de fogo posto

O incêndio foi registado na loja da Tesla em Roma, Itália, por volta das 4 da manhã de hoje. Os bombeiros responderam rapidamente a um edifício onde a marca armazenava vários veículos, dos quais 17 ficaram incinerados no incêndio.

De acordo com as notícias locais, a causa do incêndio ainda está a ser investigada e não foi excluída a hipótese de fogo posto.

Ultimamente, o fogo posto tem estado no topo das atenções de todos no caso de um incêndio num local da Tesla devido a vários grupos extremistas que têm como alvo a empresa.

Tesla Takedown: qual a razão do vandalismo contra a marca?

Têm-se registado vários atos de vandalismo contra lojas da marca de elétricos americanos em todo o mundo, incluindo veículos incendiados.

Já noticiámos anteriormente que foram incendiados veículos Tesla em lojas da marca em Las Vegas e em França.

No passado fim de semana, o movimento “Tesla Takedown” realizou a sua maior manifestação, com protestos em mais de 200 locais.

A maior parte destes protestos são legais e pacíficos, mas no meio do movimento mais alargado para pressionar Elon Musk através da Tesla, alguns grupos mais radicais recorreram ao vandalismo.

Nos EUA, o Presidente Trump classificou a violência contra a marca como “terrorismo doméstico”, mas os problemas são agora claramente globais.