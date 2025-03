Estão a incendiar as estações de carregamento da Tesla

Parece estar descontrolado o ódio que os americanos nutrem pela empresa de Elon Musk. Depois de picharem os carros e de manifestações contra o CEO e a marca dos carros elétricos, agora a "guerra" pode-se ter virado contra as estações de carregamento. As autoridades suspeitam de mão criminosa num incêndio numa estação de carregamento da Tesla em Massachusetts.

Isto é tudo ódio contra Elon Musk?

Depois da suposta saudação nazista de Elon Musk, e das suas tomadas de posição ao lado de Trump, os americanos, descontentes, passaram aos atos.

Atacam os carros da Tesla, insultam Musk nas redes sociais e em cartazes nas manifestações, pintam insultos nas paredes dos concessionários da marca de elétricos e agora suspeita~se que incendiaram uma estação de carregamentos em Massachusetts

A polícia de Massachusetts diz que sete estações de carregamento Tesla foram intencionalmente incendiadas e o incidente está a ser investigado como suspeito.

Nesta altura, parece que foi um incêndio provocado.

Disse o chefe dos bombeiros de Littleton, Steele McCurdy.

O incêndio ocorreu na segunda-feira, por volta da 1h da manhã, no The Point Shopping Center, na Constitution Ave. em Littleton. As estações de carregamento estão localizadas perto de várias empresas e áreas de restauração.

O Departamento de Polícia de Littleton disse que as estações de carregamento estavam envoltas em chamas e fumo pesado e escuro quando os agentes chegaram.

A energia acabou por ser desligada na zona, mas enquanto as equipas aguardavam a chegada do departamento de eletricidade, outra estação de carregamento pegou fogo.

A polícia disse que sete estações de carregamento sofreram grandes danos. Ninguém ficou ferido.

Os departamentos de polícia e de bombeiros de Littleton e a Unidade de Investigação de Incêndios e Explosões da Polícia do Estado de Massachusetts, ligada ao Gabinete do Marechal de Incêndios do Estado, estão a investigar e determinaram que o incêndio parece ter sido provocado intencionalmente.

Disse a polícia de Littleton.

Procura-se criminoso

As investigações continuam, mas há já uma certeza, todas estas ações não aconteceram por "avaria". Como tal, as autoridades criaram uma recompensa de 5.000 dólares (4.635 euros) para quem tenha informações que ajudem a resolver estes crimes.

O programa oferece recompensas de até 5.000 dólares por informações que resolvam, previnam ou detectem crimes de incêndio criminoso.

Disse a polícia.

Elon Musk, o CEO da Tesla, e a sua empresa têm enfrentado reações negativas desde que assumiu um papel central na Casa Branca como chefe do Departamento de Eficiência Governamental.