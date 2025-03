Vendas da Tesla na Europa afundam 43%, enquanto veículos elétricos sobem 31%

Não é novidade que as vendas da Tesla estão em queda livre e que a empresa de Elon Musk está a passar por um cenário muito complicado. As causas são por demais conhecidas, mas agora os números ganham formas ainda piores na Europa. Do que é revelado, as vendas da Tesla na Europa caem 43%, enquanto veículos elétricos sobem 31%.

Vendas da Tesla na Europa afundam 43%

Os números oficiais da ACEA foram agora divulgados e confirmam o pior cenário possível para a Tesla. As vendas da marca caíram 43% na Europa até este momento de 2025. Isto deverá ser preocupante para a empresa de Elon Musk, uma vez que as vendas de veículos elétricos seguiram o caminho oposto e aumentaram 31% neste período.

Com base nos principais mercados automóveis europeus que já tinham divulgado registos de veículos no início deste mês, já existia uma ideia clara do desempenho da Tesla no mercado. Este cenário é agora confirmado com os dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), que os tornou oficiais.

A ACEA divulgou os números de registo de fevereiro, confirmando que a Tesla entregou somente 16.888 unidades nos mercados da UE, EFTA e Reino Unido em fevereiro de 2025, em comparação com 28.182 unidades em 2024. No acumulado do ano, são 26.619 unidades, ou menos 42,6% do que as 46.343 unidades entregues no mesmo período de 2024.

Veículos elétricos crescem e sobem 31%

Isto acontece no meio de um declínio de 3,4% nas vendas de automóveis na Europa. A Tesla dificilmente pode usar isto como desculpa, uma vez que a ACEA reporta um aumento de 28,4% (31% na UE, EFTA e Reino Unido) nas vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) este ano, apesar do péssimo desempenho da marca maericana no mercado.

Nos primeiros dois meses de 2025, as vendas de automóveis elétricos novos cresceram 28,4%, para 255.489 unidades, captando 15,2% da quota de mercado total da Europa. Três dos quatro maiores mercados, responsáveis ​​por 64% de todos os registos de automóveis elétricos a bateria, registaram ganhos substanciais: Alemanha (+41%), Bélgica (+38%) e Países Baixos (+25%). Isto contrasta com a França, que registou um ligeiro declínio de 1,3%.

Nos mercados da UE, EFTA e Reino Unido, os BEV representam 17% de todo o mercado automóvel, com os PHEV a somarem mais 7%. A Tesla teve o pior desempenho de todos os fabricantes de automóveis destes mercados. A marca já vendeu 20.000 unidades na Europa nos primeiros dois meses do ano em comparação com o seu desempenho em 2024, e este número poderá crescer para 30.000 unidades até ao final do trimestre.