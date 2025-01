Renovado Model Y mais perto da Europa: Tesla iniciou a produção na fábrica de Berlim

A Tesla anunciou o início da produção do renovado Model Y na fábrica de Berlim, aproximando-o da Alemanha e da Europa. Esta versão marca a primeira grande atualização do modelo desde a sua estreia, em 2020, após as atualizações do Model 3, em 2023.

Segundo um porta-voz da Tesla à German Press Association, no dia 14 de janeiro, "estamos a começar a fabricar os primeiros veículos". A fabricante iniciou a produção do renovado Model Y para os mercados europeus na sua fábrica, em Gruenheide, perto de Berlim, na Alemanha.

Este renovado Model Y procurará impulsionar as vendas da Tesla na Alemanha e em toda a Europa, num contexto de abrandamento da procura de carros elétricos por parte dos consumidores.

O renovado Model Y acrescenta bancos ventilados, um ecrã de infoentretenimento no banco traseiro, uma suspensão mais suave e monitores de ângulo morto junto aos espelhos retrovisores laterais.

Esta versão, que é a primeira grande atualização do modelo desde a sua estreia, em 2020, conta com jantes mais macias, pneus mais silenciosos e uma suspensão mais suave.

Para já, não há informações relativamente aos preços europeus para o modelo.

Contudo, conforme informámos, recentemente, a Tesla abriu as encomendas para esta versão renovada, na China, com preços a começar nos 263.500 yuan (cerca de 34.900 euros).

Com o nome de código Juniper, este modelo é considerado fundamental para inverter a recente queda nas vendas da Tesla. Afinal, segundo o Dataforce, as vendas europeias do Model Y caíram 48% nos primeiros 11 meses de 2024, para 181.781 unidades.

Leia também: