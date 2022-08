Ola Electric vai produzir carros elétricos na Índia em 2024

Certamente que, ao conduzir por uma estrada qualquer, já se deparou com pelo menos um carro elétrico também a circular. Este fenómeno deve-se a vários fatores, entre eles a crescente preocupação com as emissões de gases tóxicos na atmosfera, o aumento de marcas que apostam neste setor e também o melhoramento dos próprios veículos, aliado a um aumento de oferta e ao equilíbrio dos preços.

Como tal, não é de estranhar que cada vez mais fabricantes do ramo automóvel estejam a migrar dos motores para as baterias, um pouco por todo o mundo. E as últimas notícias indicam que a empresa indiana Ola Electric também vai começar a produzir carros elétricos na Índia já a partir do ano de 2024.

Ola Electric aposta nos carros elétricos na Índia

Possivelmente este nome não lhe diz nada, mas a Ola Electric é uma empresa indiana apoiada pelo grupo Softbank que foi fundada em 2017 por Bhavish Aggarwal. A sua sede encontra-se em Bangalore, capital do estado de Karnataka, e a sua fábrica localiza-se em Krishnagiri, na região de Tamil Nadu, na Índia.

A fabricante é conhecida sobretuto pela produção de veículos elétrcos de duas rodas, nomeadamente scooters, como os modelos S1 e S1 Pro.

Mas agora a empresa vai mais longe e, segundo as informações avançadas pela Reuters, a Ola Electric vai apostar no fabrico de carros elétricos na Índia já a partir do ano de 2024. A notícia foi revelada pelo fundador e CEO Bhavish Aggarwal, nesta segunda-feira (15) e foi ainda referido que o objetivo da fabricante é a produção de carros elétricos com uma autonomia de até 500 km.

No anúncio da novidade, através de um evento digital que aconteceu nesta segunda-feira, que também foi o Dia da Independência da Índia, o executivo acrescenta que "este é o projeto de carros mais ambicioso já realizado na Índia".

Portanto, a Ola Electric será assim mais um player no segmento dos veículos elétricos e, quem sabe, num futuro próximo podemos estar a ver alguns destes carros nas estradas portuguesas.