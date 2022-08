Cada vez mais marcas parecem apostar nos smartphones dobráveis e uma nova parece agora interessada neste conceito. Falamos da OnePlus, que tem estado a levantar algumas dúvidas sobre o que poderá, ou não, estar a preparar.

A marca ainda não revelou nada de concreto e nem confirmou se está ou não a trabalhar no seu conceito. No entanto, isso não impediu o seu fundador de revelar agora algo que deixa claro que a OnePlus deverá mesmo avançar com uma proposta de um smartphone dobrável muito em breve.

Para além de marcas como a Samsung, a Xiaomi ou a Huawei, poucas são as que têm propostas de smartphones dobráveis de forma constante. A OPPO parece estar a querer apostar neste campo e tudo aponta que o Find N deverá em breve ter mais 2 aliados no mercado global.

A mais recente marca a dar o passo e a mostrar que vai mesmo apostar neste mercado parece ser a OnePlus. Não existe nada de concreto, mas a publicação que Pete Lau colocou no Twitter deixa claro que este deverá mesmo ser algo real em breve.

Tudo se limita a uma imagem e a uma pergunta, mas fica claro que está mesmo associado a um smartphone dobrável. Parece ser, com um grande grau de certeza, uma dobradiça que irá ser usada num smartphone dobrável, que a marca deverá estar a preparar.

What do you think this is? pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX — Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Esta imagem agora partilhada pelo responsável da OnePlus parece vir confirmar um rumor que circulou em abril deste ano. Nessa altura falou-se que a marca poderia lançar um modelo similar ao OPPO Find N, o que parece ser lógico, visto que as empresas da BBK partilham muitos elementos

Esta união engloba marcas como a OnePlus, OPPO e outras e tem levado a que sejam reciclados e aproveitados muitos elementos. Aqui destacam-se as linhas de produção, as equipas de design e até as de I&D. Assim, é simples entender que o smartphone dobrável use muito do que o Find N hoje apresenta

Caso se confirme a entrada da OnePlus no campo dos smartphones dobráveis, estas são boas notícias. As massificações destes conceitos vão certamente fazer descer os seus preços e tornar mito mais acessíveis estes modelos, que cada vez mais interessam aos consumidores.