Num esforço para trazer ainda mais utilizadores ao Edge, a Microsoft resolveu complicar a mudança do browser padrão do Windows. Este foi uma alteração mal recebida, mas que acabou por ser revertida ao fim de algum tempo.

Mesmo assim, e com a Microsoft a mudar de opinião, este processo continua a não ser simples. A Google parece ter encontrado uma forma de contornar esta questão e em breve só precisa de um clique para tornar o Chrome o browser padrão do Windows.

Tem sido uma verdadeira luta contra a Microsoft e o Windows, no que toca à utilização de outro browser que não o Edge. Mudar para outro browser padrão não é simples e surgem sempre novas limitações e alterações.

Se a Mozilla conseguiu mudar isso com o Firefox, parece agora a vez da Google o conseguir com o Chrome. Este browser irá em breve poder ser definido como o padrão do Windows, carregando apenas num botão, consumindo assim um simples clique dentro do browser.

Chrome Dev was updated yesterday and the new version (106.0.5231.2) now supports this feature, you can set it as default browser with one click:https://t.co/8LyDYFpif5 pic.twitter.com/l2QxV4W1A7 — Leopeva64 (@Leopeva64) August 13, 2022

O que foi revelado agora mostra que a mais recente atualização da versão Dev do Chrome tem já presente esta nova opção. Por agora, e tendo como base vários testes realizados no sistema da Microsoft, esta parece limitada ainda a funcionar com a atualização 2H22 do Windows 10.

Como pode ser visto abaixo, este deverá ser um processo simples e imediato. O Chrome irá detetar que não é o browser padrão e irá perguntar ao utilizador do Windows se quer definir a proposta da Google como tal. O utilizador só terá de carregar no botão presente.

Naturalmente que a vontade da Google é que esta novidade possa ser usada em qualquer versão do Windows. Assim, é natural e até esperado que surjam em breve mudanças para alargar esta funcionalidade a outras versões do Windows.

Depois de toda a confusão que a Microsoft criou com a mudança que aplicou, é agora a hora dos criadores de browser mudarem este cenário. A Google parece ter conseguido contornar as limitações e permite agora tornar o Chrome o browser padrão do Windows, com um simples clique.