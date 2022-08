Algo que cada vez menos os utilizadores admitem é publicidade nos sistemas e serviços que usam. Mesmo com esta a ser pouco intrusiva, não se justifica a sua presença sem a autorização expressa de quem usa os equipamentos.

A Apple parece decidida a seguir um caminho contrário e poderá ter novidades a chegar. Do que se sabe, a gigante de Cupertino parece estar a querer apostar em mais publicidade e em novos locais dentro do iPhone e do iOS.

Mesmo sendo contra a recolha de informação dos utilizadores para fins de publicidade, a Apple está cada vez mais a investir neste mercado. A publicidade é uma realidade no iOS e em breve poderá ter uma presença mais forte e bem mais visível.

Do que é revelado pela Bloomberg, a Apple terá testado internamente a presença de anúncios na pesquisa no Maps. Estes podem apresentar recomendações quando os utilizadores pesquisam por restaurantes, lojas ou outras empresas próximas da sua localização.

Não se conhece bem o modelo experimentado pela Apple, mas parece lógico que siga o que a empresa já tem. Os anúncios no Maps podem funcionar com as empresas a pagar para aparecer no topo dos resultados de pesquisa quando determinados termos de pesquisa são usados.

Há ainda uma ideia forte de que esta publicidade não se deverá limitar aos Mapas. Estes podem ser alargados a outras apps como Podcasts e Livros também. Isso pode permitir que os editores coloquem anúncios em áreas dentro de cada app ou paguem para que o seu conteúdo seja colocado mais alto nos resultados de pesquisa.

Outra área onde se poderá ver em breve surgir publicidade será no Apple TV+. O serviço de streaming poderá ter também uma versão mais barata, mas suportada por publicidade, tal como deverá surgir em breve no Netflix e no Disney+.

A Apple tem já este modelo de publicidade presente na sua loja de apps. Os programadores podem pagar para surgir nos resultados das pesquisas ou em apps relacionadas. Tudo aponta também para que a Apple alargue a presença desta publicidade no App Store em breve.