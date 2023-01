Com o mercado automóvel a mudar, é cada vez mais normal ver carros elétricos nas estradas, sendo provável que, em pouco tempo, venham mesmo a ultrapassar os carros com motores de combustão.

A provar isso está o ano de 2022, em que os números de vendas parecem ter crescido de forma exponencial. Do que é avançado, os carros elétricos conseguiram conquistar uma quota de mercado elevada e 10% das vendas foram para estes veículos.

Os números ainda não são definitivos, mas o valor apresentado mostra que os carros elétricos conseguiram atingir uma nova marca durante o ano de 2022. O que é apresentado mostra que foram 7,8 milhões de veículos elétricos vendidos em todo o mundo em 2022.

Este valor representa um aumento de 68% em relação a 2021, o que também corresponde a um novo máximo nas vendas ao longo do ano que terminou há poucos dias. Este salto foi de tal forma significativo que estas vendas correspondem já a 10% do total.

Em termos de mercados, a Europa e a China lideraram de forma destacada o caminho da adoção de carros elétricos. Nestas áreas, os veículos elétricos já representam 11% e 19% do total de vendas de carros, respetivamente.

A importância do mercado chinês é de tal forma grande que Ralf Brandstätter, um responsável da Volkswagen AG, revelou dados concretos sobre a China. Neste mercado, um em cada quatro veículos vendidos era um plug-in e para 2023 esperam que suba para um em cada três. Esperam inverter entre 2025 e 2030.

As previsões mais recentes apontam para que até 2030 a participação de vendas de carros elétricos passe para os 22%. Dados anteriores apontavam para que no final da década este valor se situasse já perto dos 40%.

Apesar de impressionantes, os números de 2022 acabam por não surpreender quem segue este mercado. Ao longo do ano as vendas dispararam e em muitos mercados mostraram-se únicas. Houve casos em que bateram as vendas de carros com motores de combustão, algo único até agora.