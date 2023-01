Com preocupações reais com a segurança, a Meta tem procurado aumentar a segurança do Messenger. As mensagens cifradas e a criptografia de ponto a ponto são um exemplo perfeito deste compromisso, mas que acabam por trazer a perde de funcionalidades.

Isso muda agora com as novidades que a Meta está a revelar. Estas querem tornar as mensagens cifradas novamente apelativas, ao receber várias novidades. Estas tornam este serviço mais interessante, enquanto garantem a segurança e privacidade.

A Meta tem estado a melhorar a segurança e a proteção do Messenger. Os utilizadores exigem mais deste serviço e que as conversas sejam realmente privadas. Isso surge com a conversas cifradas, algo que acontece naturalmente. Agora há melhorias a serem colocadas nestas mesmas conversas.

Temas de conversas : foram adicionados temas de conversa para ajudar a personalizar e aprimorar as conversas. Agora pode definir temas, incluindo cores estáticas e temas de gradiente, para conversas cifradas ponta a ponta.

: foram adicionados temas de conversa para ajudar a personalizar e aprimorar as conversas. Agora pode definir temas, incluindo cores estáticas e temas de gradiente, para conversas cifradas ponta a ponta. Emojis e reações de conversas personalizadas : se deseja personalizar as suas respostas, pode ver o menu completo de reações de emoji e personalizar a bandeja de reação rápida em conversas cifradas de ponta a ponta.

: se deseja personalizar as suas respostas, pode ver o menu completo de reações de emoji e personalizar a bandeja de reação rápida em conversas cifradas de ponta a ponta. Fotos de perfil de grupo : pode escolher fotos de perfil de grupo para diferentes conversas com amigos ou colegas de trabalho.

: pode escolher fotos de perfil de grupo para diferentes conversas com amigos ou colegas de trabalho. Visualizações de links: As visualizações destes links foram reconstruídas nestes cenários, para poder ver para onde um link está a levar o utilizador, antes de clicar.

Status ativo : permite que as pessoas vejam quando o utilizador está ativo e para saberem quando é um bom momento para ligar. Também pode optar por desativar esse recurso, se quiser melhorar a sua privacidade.

: permite que as pessoas vejam quando o utilizador está ativo e para saberem quando é um bom momento para ligar. Também pode optar por desativar esse recurso, se quiser melhorar a sua privacidade. Bubbles no Android: as Bubbles (um círculo com a foto do amigo) permite que leia e responda a mensagens enquanto estiver a usar outras apps. Uma vez ativado, um balão aparecerá quando receber uma nova mensagem.

Estas são novidades que já se conheciam das conversas mais expostas, mas que agora estão a ser transferidas. São incorporadas naturalmente e sem que os utilizadores tenham de ativar ou aceitar qualquer opção presente.

Algo que a Meta também anunciou agora, é que as conversas cifradas vão passar a ser o padrão em breve. Para todas as já existentes, a mudança também acontecerá, as de forma transparente, sempre com notificações para os intervenientes.

Curiosamente, e mesmo com os utilizadores a pedir as conversas cifradas do Messenger, há quem não esteja satisfeito com a sua chegara. Vários governos e entidades preferiam que estas estivessem acessíveis, para assim poderem ser controladas conforme as suas necessidades.