PplWare Mobile

Nova lei exige que todos os proprietários pintem os telhados da mesma cor. Porquê?

· Motores/Energia 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Luís says:
    3 de Outubro de 2025 às 19:40

    Um conselho de um conspiracionista que até hoje nunca falhou… Pintem os telhados da cor do “Air force1 “, do presidente de Israel ou até no avião da Vanderlei que queria fazer aquela viagem fantasma… Essa cor inibe armas futuristas e identificação de leituras de Laser… Os telhados das “Elites ” são dessa cor e quem pensa que eu sou um maluquinho vá ao Google Maps ver os telhados da Disney na Eurodisney… Abraços todos

    Responder
  2. AlexS says:
    3 de Outubro de 2025 às 20:03

    Democracias cada vez mais Totalitárias…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube