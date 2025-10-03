Nova lei exige que todos os proprietários pintem os telhados da mesma cor. Porquê?

Aprovada recentemente, uma nova legislação tirará proveito de um solução inovadora, mas verdadeiramente simples, para o calor excessivo do verão: telhados mais frescos. Além da poupança na conta de energia a longo prazo, os novos telhados poderão arrefecer toda a cidade.

O calor urbano é um problema real, que se agrava a cada ano. A par da falta de vegetação, a forte concentração de betão cria ilhas de calor, particularmente perigosas para idosos e crianças.

De facto, à medida que a temperatura do planeta aumenta, as ondas de calor estão a tornar-se cada vez mais longas e mortais.

Um estudo do The New York Times, aliás, constatou um aumento de 117% nas mortes relacionadas com o calor, nos Estados Unidos, desde 2000.

Perante este cenário, uma decisão local surge como um exemplo relevante para outras cidades, globalmente: a cidade de Atlanta, capital do estado norte-americano da Geórgia, aprovou uma legislação que exige que todos os telhados novos sejam mais refletivos.

Esta legislação não se refere apenas a telhados; trata-se de resiliência. Trata-se de proteger a saúde, reduzir os encargos energéticos e defender comunidades que foram negligenciadas por muito tempo. Atlanta não está apenas a falar sobre justiça climática; estamos a colocá-la em prática.

Disse Liliana Bakhtiari, vereadora e autora do projeto de lei, num comunicado.

Telhados frios arrefecem a cidade e permitem poupar dinheiro

Embora os telhados existentes não precisem de ser pintados de branco, para já, os novos edifícios e telhados substituídos estarão sujeitos à nova lei.

Além de arrefecer a cidade, os telhados frios permitirão poupar uma estimativa de 315 milhões de dólares na conta da eletricidade, ao longo dos próximos 35 anos.

Servindo de incentivo, os novos telhados não custarão mais do que os tradicionais e poderão até ser mais baratos, além de durarem mais tempo, tendo em conta que não sofrerão o mesmo desgaste sob o calor.

É uma forma super económica de tornar a cidade mais saudável, mais competitiva, reduzir as contas de energia e proteger os empregos.

Congratulou Greg Kats, fundador e diretor-executivo da organização sem fins lucrativos Smart Surfaces Coalition.