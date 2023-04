Desertos são ideais para obter energia solar, certo? Por que não os enchemos de painéis?

Os maiores desertos do mundo poderiam ser os lugares ideias para recolher a energia do sol, pela sua larga exposição. Contudo, como sabemos, não existe ponta de painel solar em nenhum deles. Sabe porquê?

Em algum momento já se deve ter perguntado a razão pela qual não existe qualquer método de recolha de energia solar nos grandes desertos do mundo. À partida, lugares como o Saara, o Gobi, e o Kalahari assegurariam o ambiente perfeito, pois a luz solar é, efetivamente, abundante.

Em primeiro lugar, de acordo com o físico Gehrard Knies, os desertos de todo o mundo recebem mais energia solar em apenas seis horas (173.000 terawatts) do que aquela que os seres humanos consomem num ano inteiro.

Depois, são áreas onde a precipitação é quase nula, onde a terra é desobstruída e relativamente plana, onde não se vê grandes nuvens e onde a vida selvagem e humana também não abunda.

Sendo a energia solar uma das fontes renováveis mais limpas de que dispomos e sendo os desertos capazes de assegurar energia para muitas vezes mais a procura mundial, é estranho que não os tenhamos transformado em verdadeiras centrais solares, cobrindo-os de painéis...

Parte da energia captada pelos painéis solares é devolvida ao ambiente. Nos desertos não funciona...

Teoricamente, transformar desertos, como o Saara, em explorações solares acabaria por ter efeitos adversos no clima global. Conforme se lê no El Confidencial, embora as superfícies dos painéis solares absorvam a maior parte da luz solar que recebem, só cerca de 15% dessa energia é convertida em eletricidade. O resto é devolvido ao ambiente sob a forma de calor.

Ora, se enchêssemos os desertos de painéis solares, iríamos promover uma dose extra de calor, contribuindo ainda mais para o aquecimento. Afinal, uma vez que os desertos cobrem áreas muito grandes, o calor devolvido ia ser excessivo e teria, certamente, impacto regional e global sobre clima.

Mesmo que houvesse uma forma de superar este problema, seria altamente complexo gerir, logisticamente, o armazenamento e o transporte da quantidade de energia que seria gerada em áreas tão remotas quanto os desertos.