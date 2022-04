Nissan quer lançar o seu primeiro elétrico com baterias em estado sólido até 2028

São cada vez mais recorrentes as notícias de marcas do mundo automóvel que começam agora a abraçar projetos e planos para o desenvolvimento e produção de veículos elétricos.

No caso da Nissan, por exemplo, já é sabido que a fabricante também pretende integrar-se neste segmento. E as últimas informações indicam que a marca japonesa tem planos para lançar o seu primeiro carro elétrico com baterias em estado sólido até ao ano de 2028.

Nissan ter lançar elétrico com baterias sólidas até 2028

De acordo com as últimas informações, a Nissan tem planos para lançar o seu primeiro carro elétrico com baterias sólidas até 2028. A marca revelou nesta sexta-feira (8) uma instalação de produção de protótipos em Yokohama, no Japão, dizendo então que pretende fabricar estas baterias para uso nos veículos elétricos.

Num comunicado oficial, a empresa disse ter planos para "estabelecer uma linha de produção piloto na sua fábrica de Yokohama no ano fiscal de 2024, com materiais, design e processos de fabrico para produção de protótipos na linha a ser estudada na instalação de produção de protótipos".

Segundo as informações, teoricamente todas as baterias de estado sólido carregam mais rapidamente, armazenam mais energia e conseguem durar mais do que as de iões de lítio, as quais estão presentes na maioria dos carros elétricos que existem atualmente.

Desta forma, a Nissan disse que espera, eventualmente, usar estas baterias em toda a sua próxima linha de veículos elétricos, incluindo as Pick-up. A empresa japonesa adianta ainda que as suas baterias de estado sólido podem reduzir o preço das baterias para 75 dólares por kWh até 2028 ou até para 65 dólares por kWh. Assim sendo, esta mudança poderá contribuir para a produção de carros elétricos mais acessíveis, ou colocá-los mesmo dentro dos mesmos valores dos veículos a motor.

Recentemente também a GM e a Honda revelaram que juntas vão produzir elétricos mais acessíveis, para tentar superar as vendas da Tesla.