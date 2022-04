Sendo um microcomputador completamente versátil, o Raspberry Pi tem a atenção de muitos utilizadores para o tornarem a sua escolha. Esta proposta tem existido ao longo dos anos e mostrou já as suas capacidades únicas.

Com um sistema operativo à sua altura, este encara muitas potenciais ataques de segurança. Uma mudança agora aplicada no Raspberry Pi OS irá mudar completamente a forma como enfrenta estes ataques. É muito simples, mas consegue mudar completamente a segurança

Quem se habituou a usar o Raspberry Pi OS, a distribuição base deste microcomputador, sabe bem que utilizador usar. O famoso par pi/raspberry são usados há muitos anos como username e password padrão, que muitos infelizmente depois não mudam.

Se, na verdade, a password até acaba por ser mudada, a verdade é que o utilizador pi acaba por ficar e não ter a atenção devida. Isso terminará agora, com a remoção dessa conta do Raspberry Pi OS. Todas as novas instalações passam a ter de usar um username diferente.

Esta pode até parece ruma medida simples, mas ao ter esse nome de utilizador presente, fica mais simples realizar ataques de força bruta. A última atualização do Raspberry Pi OS obriga agora a definir um username diferente e caso se escolha pi, será mostrada uma mensagem a explicar o problema e a pedir que use outra.

Uma vez que os utilizadores atuais não têm acesso a esta nova imposição de segurança, a Raspberry criou também uma alternativa. Após fazerem a atualização do seu microcomputador, basta correrem o comando sudo rename-user para alterem o nome de utilizador em utilização.

Esta mudança não se ficará apenas no Raspberry Pi OS e nas instalações normais. Foi também alargada a todas as restantes formas de usar este sistema. Instalações automáticas ou sem ambiente gráfico vão ter as mesmas regras e as mesmas imposições de segurança.

Não sendo um sistema identificado com problemas de segurança, o Raspberry Pi OS recebe assim uma mudança muito importante. Garante aos utilizadores uma segurança e proteção muito maior, complicando a vira a todos os que os tentarem atacar por força bruta.