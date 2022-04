A Samsung tem melhorado o seu ritmo de atualização dos seus smartphones para a One UI ao longo dos últimos anos. Estas surgem cada vez mais cedo e muito próximas com a chegada das novas versões do Android.

Em 2022 este cenário parece ser novamente alterado, para melhor e com mais uma aproximação ao que a Google prepara. Rumores apontam para a chegada em julho das primeiras versões de testes do Android 13 e do futuro One UI 5.0.

Como se tem visto nos últimos anos, a Samsung apresenta as suas atualizações próximas do lançamento das novas versões do Android. Este é o caminho certo e que agrada aos utilizadores dos smartphones da marca, ao mesmo tempo que traz as novidades.

Com a Google a acelerar os desenvolvimentos do Android 13, a Samsung parece preparar-se para seguir o mesmo ritmo. Tem em mãos a criação da One UI 5, onde vai incorporar todas as melhorias que forem criadas pela nova proposta da Google.

A grande novidade é que a Samsung deverá conseguir antecipar a chegada desta nova versão. Dos rumores apresentados, espera-se que já em julho deste ano surjam as primeiras versões de testes públicos para detetar problemas com esta nova aversão do Android de da One UI.

Como é normal, pouco tempo depois destas versões, a Samsung deverá apresentar a versão final em vários smartphones. Esta mudança irá acelerar o processo quando comparado com o que tem sido o padrão da marca, que não tem testes antes de setembro.

A Google parece apostada em ter o Android 13 lançado muito mais cedo em 2022. As versões beta deste novo sistema já começaram a surgir, preparando a sua revelação para a I/O, como é normal e tem acontecido nos últimos anos.

Caso se confirme esta mudança da Samsung, será muito importante para os utilizadores e para os smartphones. O Android 13 e a One UI chegam assim mais cedo e aceleram todo o cenário de atualização, algo que a Google precisa.