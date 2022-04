Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a comunidade internacional reagiu prontamente e muitas empresas saíram do país. Esta tem sido uma medida que tem resultados nem sempre imediatos, mas que se espera que funcione em breve.

A Huawei não tinha ainda tomado uma posição firme neste cenário, mas isso mudou agora. A gigante da tecnologia também seguiu as medidas da comunidade internacional e também já bloqueou todas as suas operações na Rússia.

Esta pode parecer uma medida que apenas aconteceu agora, mas a verdade é que a Huawei há já algum tempo tinha colocado um travão na Rússia. Em março a marca em março já tinha reduzido para metade o fornecimento de smartphones no país, por ser arriscado manter a situação.

Agora essa posição ganhou uma nova força e empresa quer fechar de forma completa a sua presença no país. Este reforçar da sua posição resulta de forma clara das ações que estão a acontecer na Ucrânia e na invasão deste país.

Os bloqueios que estão a ser impostos à Rússia deixavam a Huawei numa situação complicada caso pretendesse continuar com uma presença no país. Ao mesmo tempo, e dado o histórico, a marca arriscava que as sanções piorassem com o tempo.

Assim, e com efeito imediato, a Huawei deu férias aos seus funcionários na Rússia e fechou os seus escritórios. Parte da equipa, composta por funcionários não russos, será retirada do país e deslocados para outros escritórios na Europa.

A Huawei tem uma posição forte na Rússia, com os seus equipamentos a perfazerem 33% da rede móvel no país, cobrindo vastas áreas. Será muito complicado aos operadores do país fazerem a mudança para outras marcas, algo que acabaria por ter um custo demasiado elevado.

Um ponto onde a saída da Huawei terá um peso importante é na implementação das redes 5G na Rússia. Quanto ao restante leque de equipamentos da marca, nomeadamente smartphones, estes devem em breve seguir o mesmo caminho e desaparecer das ofertas no território.