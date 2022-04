O Waze depende muito dos seus utilizadores para poder ter informação essencial. Esta troca de dados permite saber onde estão os problemas e quais os caminhos a usar para os evitar e assim ter viagens mais tranquilas.

Claro que há muito que é o próprio serviço a fornecer, para o complementar e tornar melhor. Uma funcionalidade destas parece estar agora com problemas e impede a utilização completa do Waze, em especial com o serviço de mensagens WhatsApp.

Tal como muitas outras ferramentas da Google, O Waze integra-se com um lote alargado de aplicações e serviços de outros programadores. Este garante que possam usar este serviço de mapas e de viagens em outros ambientes e com outras funcionalidades.

Uma destas integrações permite ao WhatsApp usar o Waze como fonte de localizações. Estas depois permitem que os utilizadores possam viajar diretamente para essas localizações, com a mesma simplicidade que o Waze nos habituou.

É precisamente essa capacidade que está agora a falhar para alguns utilizadores dos smartphones Android. Tanto o Waze como o WhatsApp funcionam sem qualquer problema, mas a interligação entre estes dois serviços simplesmente não funciona como era normal até há pouco tempo.

Este não parece ser um problema que esteja a ser alargado a muitos utilizadores, mas ainda assim é real e está a acontecer. O Waze parece estar já ciente da sua existência e estará a trabalhar para o resolver, segundo um moderador dos fóruns do serviço da Google.

Não se sabe ao certo o que está a provocar este problema e como o mesmo poderá ser repetido. No entanto, não existe também uma solução temporária que o possa eliminar e trazer a utilização normal ao Waze e ao WhatsApp.

Espera-se que em breve o Waze ou o WhatsApp apresentem uma solução para contornar este problema. Deverá surgir como é normal uma atualização para esta situação e passar a permitir novamente a utilização destes 2 serviços em conjunto.