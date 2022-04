Recorde: TSMC fechou o 1º trimestre com receita 35,5% a mais do que em 2021

Se ainda alguém tivesse dúvidas sobre a importância que a indústria de chips tem no mundo inteiro, a pandemia da COVID-19 veio ajudar a sentir na pele essa mesma importância, através da escassez de componentes. E caso isso não baste, então as marcas do setor fazem questão de mostrar os seus espantosos resultados financeiros.

Assim, a gigante TSMC, anunciou recentemente que fechou o primeiro trimestre deste ano de 2022 com uma receita recorde que conseguiu ser 35,5% superior à obtida no mesmo período de 2021.

TSMC consegue receita recorde no 1º trimestre de 2022

Praticamente todas as empresas ligadas ao setor da indústria de chips têm apresentado resultados financeiros bastante positivos. Tal realidade está diretamente relacionada com o significativo aumento da procura por equipamentos tecnológicos, aplicados em vários mercados, desde as placas gráficas ao setor automóvel.

Desta forma, e tal como também já seria de esperar, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) revelou agora os seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022, que compreende os meses de janeiro a março. E segundo as informações, a fabricante taiwanesa conseguiu alcançar uma receita recorde, com um crescimento 35,5% superior face ao mesmo período do ano de 2021.

Em termos de valores concretos, a TSMC fechou o 1º trimestre com nada menos do que 491.076 milhões de NT (novo dólar taiwanês), o que corresponde a 16 mil milhões de euros, numa conversão direta à taxa atualmente em vigor. No mesmo período de 2021, esse valor foi de 362.410 milhões de NT, cerca de 12 mil milhões de euros.

Estes resultados são justificados pela enorme procura por chips, mas também pelo aumento do preço dos wafers, nomeadamente de 10% na litografia de 5 nm e 7 nm e 20% na de 16 nm e superiores.

No entanto, estes valores não surpreendem a fabricante, uma vez que já estimava fechar este período com uma faturação entre os 16 e os 17 mil milhões de dólares (~14 e 15 mil milhões de euros).

A empresa não revelou dados específicos sobre a quantidade total de wafers que enviou. No entanto são cada vez mais as marcas a querer ter os seus produtos na linha de montagem da taiwanesa e, como tal, espera-se que o futuro seja ainda mais promissor para os lados da TSMC.