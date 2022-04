A segunda geração dos AirPods Pro só verá a luz no final de 2022

Um dos mais rentáveis segmentos da Apple é o dos auscultadores. Este dispositivo tem conseguido um lugar de destaque no mercado e todas as versões são alvo da curiosidade. Informações referem que a Apple já vendeu mais de 27 milhões de AirPods. A pergunta que não quer calar é: quando chegam os AirPods Pro 2?

Ming Chi-Kuo, analista que segue o mercado da empresa de Cupertino, refere que a segunda geração virá ainda este ano.

Em outubro de 2019, a Apple apresentou o seu novo e principal produto relacionado ao áudio: os AirPods Pro.

Estes auscultadores são de excelente qualidade e trazem ótimas capacidades, como cancelamento de ruído ativo, com um design bem diferente dos AirPods originais, assim como outros pormenores.

Desde essa altura, praticamente, começou-se a falar na sua segunda geração. No entanto, quase um ano e meio depois, ainda não tivemos notícias deles.

O famoso analista, que segue o mundo Apple, garantiu que a segunda geração do AirPods Pro chegará no segundo semestre de 2022 com um chip substancialmente aprimorado e um design novo e mais compacto. Será?

AirPods Pro 2 ainda este ano... hmmm será?

O analista em questão é o conhecido Ming Chi-Kuo, encarregado de lançar previsões sobre o futuro da Apple e os seus produtos cuja taxa de sucesso é bastante alta.

Num tweet publicado na sua conta oficial, Kuo forneceu informações sobre a linha AirPods da Big Apple.

Aparentemente os AirPods 3 não estão a ter tanto sucesso quanto a procura atual pelos AirPods 2. Isso fez com que a Apple reduzisse em 30% o pedido da terceira geração aos seus fornecedores.

Por outro lado, garantiu que a segunda geração dos AirPods Pro chegará finalmente no segundo semestre de 2022 depois de muitos rumores sobre eles.

Estes auscultadores são realmente muito falados. Isto porque devem apresentar um chip substancialmente melhor em comparação com o H1 original. Isso permitirá melhorar o cancelamento de ruído ativo e a eficiência dos auscultadores, aumentando assim a vida útil da bateria.

O suporte para Apple Losseless no Apple Music também é esperado, pois, atualmente, nenhum AirPods sem fio suporta este codec sem perdas da Apple.

Por fim, também é relatado que, ao contrário do que aconteceu com os AirPods 3, o lançamento da segunda geração do AirPods Pro removerá a primeira geração, eliminando-os do mercado.

Lembre-se que agora, por exemplo, os auscultadores originais de segunda e terceira geração (os AirPods originais) são vendidos mesmo tendo tecnologias diferentes.

Leia também: