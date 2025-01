Na Noruega, empresas de aluguer compram carros com motor de combustão pelos turistas

Se há país que tem sido um exemplo em matéria de mobilidade elétrica é a Noruega. Curiosamente, apesar de o país ter batido o seu próprio recorde de adoção de carros elétricos, em 2024, as empresas de aluguer ainda optam pelos modelos com motor de combustão interna devido aos turistas.

Com os objetivos traçados há largos anos, a Noruega continua a mostrar números promissores em matéria de carros elétricos. Em 2024, 88,9% dos automóveis vendidos foram totalmente elétricos, numa subida relativamente à percentagem de 82,4% em 2023.

No ano passado, as vendas de híbridos plug-in aumentaram o número para 91,6% dos veículos, uma vez que estes conquistaram mais 2,7% do mercado.

Alargando a definição para veículos "eletrificados", 5,3% do mercado foram híbridos convencionais, elevando o número total de veículos elétricos para 96,9%. No total, apenas 2,3% dos veículos foram exclusivamente a gasóleo e 0,8% dos veículos foram exclusivamente a gasolina.

"Turistas não estão familiarizados com os veículos elétricos", na Noruega

Apesar da redução de incentivos, estes números reforçam o trabalho que a Noruega tem conduzido, ao longo dos anos, no sentido do crescimento da mobilidade elétrica, promovendo largamente os transportes públicos e os carros eletrificados.

Aliás, embora o país não tenha uma proibição oficial dos automóveis com motor de combustão interna, o plano de impostos elevados sobre eles, a par dos benéficos associados aos elétricos, já funciona e os cidadãos já normalizaram a compra de um carro elétrico, em vez de um com motor de combustão interna.

Ainda que a adoção de carros elétricos esteja a correr "de vento em popa", de acordo com Ulf Tore Hekneby, que dirige a Harald A Moeller, o maior importador de automóveis da Noruega, "os principais compradores de automóveis com motor de combustão interna são as empresas de aluguer, porque muitos turistas não estão familiarizados com os veículos elétricos".

Neste sentido, ainda que os noruegueses nativos tenham interiorizado a eletricidade, a maioria dos automóveis com motor de combustão interna são importados para servir os estrangeiros de países com vendas de elétricos comparativamente baixas.

Leia também: