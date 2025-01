Explorar o minério da Lua levanta 4 questões importantes e que urge responder

Com o virar do ano, há uma certa tendência para vaticinar o que vai acontecer num futuro próximo. Alguns entendidos extrapolam mesmo o próximo passo da humanidade na Lua. Dizem que até ao final desta década será possível algumas nações e empresas privadas explorar a superfície da Lua. Escavar o satélite à procura de riqueza. Mas, temos de saber a resposta a quatro importantes perguntas sobre este assunto.

À medida que o espaço se torna acessível a mais nações e corporações, precisamos de parar e perguntar-nos que atividades comerciais queremos permitir, inclusive na Lua.

Agora é o momento de criar as regras e regulamentos que protegerão o futuro partilhado da humanidade no espaço e garantirão que a Lua permaneça um símbolo e uma inspiração para as gerações futuras.

1. Por que explorar a Lua?

O programa Artemis da NASA, que envolve milhares de milhões de dólares, não se limita a enviar astronautas de volta à Lua. O objetivo também é abrir caminho para operações de exploração mineira. A China está numa trajetória semelhante.

Isto deu início a uma nova corrida lunar, com empresas privadas a competir para descobrir como extrair recursos da Lua, potencialmente vendendo-os de volta a governos numa cadeia de fornecimento cósmica.

Atualmente, todos os abastecimentos para a exploração espacial são enviados da Terra, tornando itens essenciais, como água e combustível, extremamente caros.

Quando um litro de água chega à Lua, o seu custo ultrapassa o do ouro. Mas, ao converter o gelo de água da Lua em hidrogénio e oxigénio, é possível reabastecer naves espaciais no local. Isto pode tornar viagens para o espaço profundo, especialmente para Marte, muito mais viáveis.

A abundância de metais raros na Lua, essenciais para tecnologias como os smartphones, também significa que a mineração lunar poderia aliviar a pressão sobre as reservas da Terra.

As empresas privadas podem ultrapassar as agências espaciais; uma startup pode começar a explorar a Lua antes de a NASA enviar o próximo astronauta.

2. Poderá a mineração alterar a forma como vemos a Lua a partir da Terra?

Quando se extraem materiais da Lua, levanta-se poeira. Sem uma atmosfera para desacelerá-la, essa poeira lunar pode viajar grandes distâncias.

A superfície da Lua está “envelhecida pelo espaço” e é menos refletiva do que os materiais mais brilhantes por baixo. Perturbar a poeira lunar pode fazer com que algumas áreas da Lua pareçam mais brilhantes onde a poeira foi removida, enquanto outras podem parecer mais baças se a poeira assentar novamente.

Mesmo operações de pequena escala podem levantar poeira suficiente para causar mudanças visíveis ao longo do tempo.

Gerir a poeira lunar será crucial para garantir práticas de mineração sustentáveis e minimamente disruptivas.

3. Quem é o dono da Lua?

O Tratado do Espaço Exterior (1967) é claro ao afirmar que nenhuma nação pode “possuir” a Lua (ou qualquer corpo celeste).

Contudo, não é tão claro se uma empresa que extrai recursos da Lua viola esta cláusula de não apropriação.

Dois acordos posteriores abordam esta questão:

O Tratado da Lua de 1979 declara a Lua e os seus recursos naturais como “património comum da humanidade”. Muitos interpretam isto como uma proibição explícita da mineração comercial lunar.

Os Acordos Artemis de 2020, por outro lado, permitem a mineração, reafirmando o Tratado do Espaço Exterior na rejeição de qualquer reivindicação de posse sobre a Lua.

O Tratado do Espaço Exterior também afirma que a exploração do espaço deve beneficiar toda a humanidade, não apenas as nações ou empresas mais ricas que conseguem lá chegar.

No que toca à extração de recursos, alguns argumentam que isso significa que todas as nações deveriam partilhar os benefícios de qualquer empreendimento futuro de mineração lunar.

4. Como seria a vida dos mineiros na Lua?

Imagine trabalhar 12 horas seguidas em condições quentes e sujas. Está desidratado, faminto e exausto. Alguns dos seus colegas colapsaram ou ficaram feridos devido à exaustão. Gostaria de encontrar outro emprego com melhores condições, mas não pode. Está preso no espaço.

Esta visão distópica destaca os perigos de avançar com a mineração lunar sem abordar os riscos para os trabalhadores.

Trabalhar em condições de gravidade reduzida traz riscos para a saúde, como:

A exposição à radiação cósmica aumenta o risco de vários tipos de cancro e pode também afetar a fertilidade.

Os mineiros lunares também enfrentariam isolamento prolongado e intenso stress psicológico. Será necessário criar boas leis e diretrizes para proteger a saúde e o bem-estar da força de trabalho no espaço.

Os organismos reguladores para defender os direitos dos trabalhadores e garantir padrões de segurança estarão longe, na Terra. Isso poderá deixar os mineiros sem recurso se forem obrigados a trabalhar em condições inseguras ou horas desumanas.

O astrobiólogo britânico Charles S. Cockell alerta que isso torna o espaço “propenso à tirania”, com indivíduos poderosos a poderem abusar de pessoas que não têm para onde fugir.

A Lua detém um incrível potencial como ponto de apoio para a exploração humana e como fonte de recursos para sustentar a vida na Terra e além.

Mas a história mostrou-nos as consequências da exploração desenfreada. Antes de explorarmos a Lua, precisamos de estabelecer regulamentos robustos que priorizem a equidade, a segurança e os direitos humanos.