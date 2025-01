Últimas vendas do Galaxy S24 deixam próximo smartphone da Samsung numa posição difícil

O ano de 2024 da Samsung foi muito importante. Não foi perfeito, mas os seus smartphones de topo, e não só, destacaram-se. Dados preliminares destacam os números de vendas dos Galaxy S24 e preparam o mercado para a chegada do Galaxy S25.

Sabe-se que o Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 não vendem tão bem como a Samsung esperava inicialmente. A gigante tecnológica recebeu apenas cerca de 910.000 encomendas dos dispositivos na Coreia do Sul quando os dobráveis ​​foram lançados pela primeira vez. Por outro lado, os números do início deste verão destacaram que a série Galaxy S24 vendia melhor do que o seu antecessor.

Agora, novos dados duplicam o que se esperava, com números de vendas para os primeiros 11 meses de 2024. Os números de vendas acumuladas para os meses de janeiro a novembro de 2024 destacam o forte crescimento da procura pela série Galaxy S24 da Samsung, com um declínio esperado nas vendas dos mais recentes dobráveis ​​da gigante tecnológica.

Galaxy S24/S23

S24: 12,1 milhões

S23: 10,46 milhões

+ Aumento de 15,67 por cento

Galaxy S24+/S23+

S24+: 6,77 milhões

S23+: 5,39 milhões

+ Aumento de 25,6 por cento

Galaxy S24 Ultra/S23 Ultra

S24 Ultra: 15,8 milhões

S23 Ultra: 13,56 milhões

+ Aumento de 16,51 por cento

Total

Série S24: 34,66 milhões

Série S23: 29,41 milhões

+ Aumento de 17,85 por cento

A série Galaxy S24 arrebatou não só marcando um aumento série a série de 17,85 por cento, mas também registando um aumento significativo nas unidades vendidas para modelos individuais. Vale o que vale, mas estes números não têm em conta o principal mês de férias e presentes: dezembro. Os números que devem reforçar ainda mais o já impressionante desempenho.

A Samsung pretende replicar provavelmente o sucesso da série S24 com o S25, considerando que o seu plano para 2025 destaca a intenção da gigante tecnológica de aumentar a produção da série Galaxy S25 em cerca de 7 por cento, em comparação com a série S24.

Como se portou o mercado dos dobráveis?

Claramente, a linha Z6 da Samsung não foi um sucesso entre os entusiastas, marcando uma queda de 5,76% nas vendas série após série, embora o Galaxy Z Fold 6 tenha registado um pequeno aumento em relação ao seu antecessor.

Galaxy Z Flip 6/Z Flip 5

Z Flip 6: 2,81 milhões

Z Flip 5: 3,3 milhões

-14,84 por cento de redução

Galaxy Z Dobra 6/Z Dobra 5

Z Fold 6: 2,09 milhões

Z Fold 5: 1,91 milhões

+ Aumento de 9,42 por cento

Total

Z Flip 6 + Z Fold 6: 4,9 milhões

Z Flip 5 + Z Fold 5: 5,2 milhões

-5,76 por cento de redução

A Samsung espera alegadamente que a procura pelos seus dobráveis ​​​​​​para 2026 permaneça baixa. Tem o objetivo de produzir apenas cerca de 5 milhões de dobráveis, 3 milhões para o Flip 6 e 2 milhões para o Fold 6, marcando um corte de 39 por cento em relação ao Z Fold/Z Flip 5. Tem como meta cumulativa as 8,2 milhões unidades.