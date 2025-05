Momento histórico? Tesla ultrapassada pela BYD na Europa pela primeira vez

A Tesla, atolada no mercado europeu desde o início do ano, sofreu uma humilhação adicional em abril. O seu principal concorrente chinês, a BYD, ultrapassou-a num segmento 100% elétrico que tem apresentado um forte crescimento.

Tesla ultrapassada pela BYD nos elétricos

Elon Musk pode gabar-se o quanto quiser para sustentar o preço das ações da Tesla, mas os factos são reais. Numa entrevista no Fórum Económico do Qatar, o bilionário negou que a fabricante automóvel tenha registado vendas recentemente decepcionantes. Isto, apesar de um declínio global de 13% no primeiro trimestre. No entanto, garantiu que Tesla tinha ao seu ritmo normal.

Reconheceu, no entanto, que a Europa era o mercado "mais fraco" do grupo. Em abril, os números da JATO Dynamics indicam que a Tesla vendeu 7.165 veículos no velho continente, em comparação com os 7.230 veículos 100% elétricos da BYD. Esta é a primeira vez que a gigante chinesa ultrapassa a marca americana em veículos totalmente elétricos.

Incluindo os seus modelos híbridos, a BYD vendeu um total de 12.525 veículos durante o mês. É um aumento de 169% em relação a abril de 2024. A Tesla, por sua vez, sofreu um declínio de quase 50% na comparação anual. Este fraco desempenho é ainda mais preocupante tendo em conta que as vendas de veículos totalmente elétricos (BEVs) aumentaram 28% num mercado para todos os motores que se manteve praticamente estável (-0,3%).

Aconteceu na Europa pela primeira vez

Por outras palavras, a Tesla não beneficia em nada do entusiasmo dos condutores europeus pelos automóveis BEV. Pior ainda, a marca deixou de ser atrativa. O lançamento do novo design do Model Y, que deveria relançar a máquina, não fez nada. A culpa é de Elon Musk e das suas posições políticas como principal conselheiro de Donald Trump e apoiante público dos movimentos de extrema-direita na Europa.

Em relação aos restantes motores, os veículos híbridos plug-in (PHEVs) cresceram 12% e os híbridos convencionais 16%. Ao mesmo tempo, as vendas de veículos a gasolina não híbridos caíram 7,2% e as de gasóleo 19%.

Além da BYD, todos os fabricantes chineses beneficiam da onda elétrica na Europa. 5.773 vendas, em comparação com somente 462 em abril de 2024, para a Cherry, crescimento de 25% para a SAIC, 1.665 vendas para a Xpeng (+270%). A BYD pretende reforçar a sua posição com o lançamento previsto do Dolphin Surf, a versão europeia do Seagull.