Minicarro elétrico da Dacia será um trunfo contra as marcas chinesas: menos de €20.000!

As fabricantes ocidentais têm tentado perceber como combater as propostas chinesas, especialmente as elétricas, havendo até parcerias a serem consideradas, no sentido de entregar modelos igualmente baratos. Entretanto, o Grupo Renault anunciou um novo trunfo, em nome da Dacia: um minicarro totalmente elétrico, com um preço inferior a 20.000 euros.

Durante uma chamada com analistas, no dia 20 de fevereiro, o diretor-executivo da Renault, Luca de Meo, mencionou um novo trunfo. O minicarro elétrico, assinado pela Dacia, deverá ter um preço inferior a 20.000 euros e será desenvolvido em apenas 16 meses, um tempo considerado recorde.

O objetivo é que o novo minicarro elétrico substitua o atual Spring, fabricado na China, uma vez que este está sujeito às taxas da União Europeia sobre as importações de carros elétricos do país asiático. Em Portugal, a versão Essential do atual Spring está disponível a partir de 16.900 euros.

Apesar de servir como substituto, o novo minicarro não deverá utilizar o nome Spring.

Dacia vai contra-argumentar com um minicarro elétrico europeu

Conforme a informação divulgada, o modelo da Dacia irá competir com os minicarros totalmente elétricos da China, como o Leapmotor T03, que começa nos 15.500 euros, incluindo incentivos, em países como Itália; e o Seagull, o modelo mais barato da BYD, que deverá chegar à Europa com um nome diferente e a um preço "bem abaixo" dos 20.000 euros, em abril deste ano, segundo um porta-voz da marca.

No dia 20 de fevereiro, a Renault divulgou uma imagem da silhueta lateral do novo Dacia. As suas proporções parecem idênticas às do novo Twingo, com o mesmo para-brisas, tejadilho e portas, de modo a poupar em investimento e tempo de desenvolvimento.

Na mesma chamada, Luca de Meo revelou que o novo minicarro da Dacia será baseado no próximo Twingo da Renault e será construído na mesma fábrica, em Novo Mesto, na Eslovénia. Este modelo será lançado no próximo ano, com um preço inferior a 20.000 euros.

Segundo de Meo, um minicarro elétrico Dacia construído na Europa é crucial para aceder a incentivos em países que penalizam os modelos de produção chinesa.

O minicarro elétrico poderá chegar ao mercado no segundo semestre de 2026, antes de propostas semelhantes assinadas por outras fabricantes europeias, como o Volkswagen ID1, que deverá ser lançado em 2027, com preço em torno dos 20.000 euros, também.